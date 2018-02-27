В Волгоградской области бросившая младенца мамаша пойдет под суд

23-летняя жительница г.Котово обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ – «Оставление в опасности». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, максимальное наказание по статье – один год лишения свободы.

Напомним, 3 декабря прошлого года, обвиняемая, желая избавиться от рожденного накануне нежеланного сына, приехала на такси в г. Камышин, где оставила ребенка в картонной коробке в подъезде жилого дома. Новорожденного обнаружили жильцы и сообщили о находке в полицию. Прибывшие вместе с полицейскими медики диагностировали у мальчика переохлаждение, вызванное длительным пребыванием в холодном помещении, и доставили его в больницу. А через три дня была обнаружена и так называемая мать. Было установлено, что в период беременности женщина, имевшая к этому времени уже двоих малолетних дочерей, на учет не становилась, у врачей не наблюдалась, анализы не сдавала, медкомиссии не проходила. К рождению ребенка она также не готовилась. Своим знакомым и соседям о беременности женщина не говорила, объясняя изменения в своей фигуре тем, что поправилась. А потом в домашних условиях родила абсолютно здорового, крупного младенца.

Известно, что в период беременности ее сожитель – отец ребенка, отношения с которым у нее впоследствии испортились, высказывал намерения забрать ребенка и воспитывать его вместе со своими родителями. Однако такое предложение женщину не устроило. На стадии следствия собранными доказательствами вина подозреваемой была полностью подтверждена, и ей предъявлено обвинение в совершении преступления. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению материалов уголовного дела.



