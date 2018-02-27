Кирилл Давыдов: «Cвязь должна быть надежной даже при пиковых нагрузках»









Уже через четыре месяца наш город примет участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу. Директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов рассказал редактору «Делового Волгограда» об особенностях подготовки инфраструктуры связи к массовым мероприятиям, а также о качестве связи в регионе.









Насколько остро перед вашей компанией стоит задача повышения качества связи? Что делается в этом направлении в Волгоградской области?

На самом деле мобильная связь в России считается одной из лучших в мире. В этом отношении мы находимся на уровне самых передовых стран. Но ситуация в телекоме меняется стремительно, все время появляются новые услуги, технологии, растет трафик, меняются потребности абонентов, и сеть постоянно должна быть готова к большему. Можно уверенно говорить о том, что голос, как главная услуга, сменяется интернетом. И поэтому сейчас среди абонентов все больше «цифровых», то есть активных пользователей мобильного интернета на смартфонах. Количество устройств с поддержкой 4G, например, за год к концу 3 квартала 2017-го года выросло в 1,5 раза.Итоги за год мы раскроем чуть позже, но ключевой момент – не в этом. Именно под цифрового абонента весь прошедший год мы активно развивали инфраструктуру, модернизировали транспортные каналы, строили скоростные сети 4G/LTE, запускали новые продукты.Быстрый интернет пошел в районы – наш 4G появился в 30 малых населенных пунктах, где живут в общей сложности 50 тысяч человек. В целом сейчас скоростной мобильный интернет 4G МегаФона доступен для 82% населения региона. Возвращаясь к вопросу, резюмирую: сеть – это живой организм, в котором всегда что-то изменяется, ведь нужно обеспечивать достойное качество связи, какими бы высокими не были запросы абонентов.





Как Вы оценили бы качество связи в регионе по пятибалльной шкале?

Если судить по отраслевым стандартам, которые МегаФон давно перевыполняет, то это твердая пятерка.Сегодня процент обрывов по Волгоградской области составляет в среднем 0,8%, а доля успешности соединений превышает 99%. Успешность дозвона и интернет-соединений даже в новогоднюю ночь не опускалась ниже 99%, что является отличным показателем в часы пиковой нагрузки для сети.

Но мы работаем не сами для себя. Оценку должны ставить наши клиенты. Они делают выводы, основываясь на трех похожих на стандартыхарактеристиках: обрывается ли связь во время вызовов, насколько хорошо и четко слышна речь во время разговора и всегда ли есть возможность дозвониться.Судя по отзывам, которые мы получаем, по притоку абонентов и росту потребления услуг, оценка клиентов высока.

Мы охватываем территорию области практически на 100%. Можно совершить звонок даже вдали от населенных пунктов и федеральных трасс. Хотя всегда есть возможность что-нибудь улучшить. Простой пример: в районе поставили новую многоэтажку, и она загородила для части абонентов ближайшую базовую станцию. В таких случаях приходится ставить дополнительные «базы». Мы стараемся оперативно реагировать на подобные «изменения ландшафта», и клиенты это ценят. Ну, а наш интернет 4G, согласно исследованию OoklaSpeedtest, лучший в России.По свежим данным Роскомнадзора «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE, так и по числу действующих станций всех сетей. У волгоградского МегаФона число единиц оборудования приближается к двум тысячам.





Мобильный интернет – только одна из услуг связи. Почему ему уделяется такое внимание?

Потому что сейчас это самая востребованная услуга, которая становится важнее голоса. Голосовая связь по-прежнему важна, но ее потребление уже много лет сохраняется примерно на одном и том же уровне – достигнут физический предел. Нашим абонентам не нужно говорить еще больше – они и так не отказывают себе в общении. Мобильный интернет – другое дело. Некоторые еще только начинают понимать его преимущества, да и у опытных пользователей вкусы меняются – они все больше потребляют «тяжелый» контент, например, видео. Как результат – больше половины всего интернет-трафика сейчас прокачивается в сети четвертого поколения, где средние скорости передачи данных составляют 15-20 Мбит в секунду. За год трафик в этой скоростной сети вырос в 2,5 раза, в среднем один интернет-пользователь стал передавать и скачивать на 23% больше данных. И треть мобильного трафика приходится на видео и музыку.

Мобильный интернет– поле для развития бизнес услуг, и большие перспективы мы видим, например, в M2M-сервисах, интернете вещей. Эту технологию мы уже применяем во многих сферах деятельности: добывающей, обрабатывающей, пищевой промышленностях, логистике и транспорте, финансовом секторе, страховании, энергетике, строительстве и ЖКХ. Заводы благодаря M2M следят за производственными процессами. Датчики и видеокамеры с сим-картами помогают компаниям управлять логистикой. Мы предлагаем как «коробочные» решения, которые могут использоваться в любой отрасли: «M2M-мониторинг», «Контроль автотранспорта», «Контроль кадров», так и индивидуальные решения, ориентированные на потребности конкретного заказчика - «умные» счетчики ЖКХ, система мониторинга подстанций «Россетей».





«МегаФон» предоставляет для ООО «Национальный центр информатизации» инфраструктуру на объектах проведения Чемпионата мира по футболу. Какие технологии и «умные» решения будете использовать для выполнения контракта?

Выполнение условий договора с дочерней компанией ГК «Ростех» – ООО «Национальный центр информатизации» – предполагает решение более широкого спектра задач, чем обеспечение устойчивого радиопокрытия. Речь идет о предоставлении в совместное пользование ресурсов для обеспечения связи, пропуска трафика и функционирования сервисов, которые соответствуют требованиям FIFA. «МегаФон» занимается строительством, подготовкой и эксплуатацией всей телекоммуникационной инфраструктуры на объектах проведения спортивных мероприятий, предоставит каналы связи для телевизионных трансляций и так далее. Наша приоритетная задача сейчас – обеспечить высокое качество телеком-услуг на всех объектах Чемпионата мира даже в ситуации пиковых нагрузок. При расчетах необходимых мощностей мы закладываем большее количество людей, чем вмещает «Волгоград Арена», – это позволяет быть уверенными, что в любой ситуации сеть будет работать в штатном режиме.





В чем заключаются особенности массовых мероприятий с точки зрения обеспечения услугами связи?

В обычной ситуации абоненты принимают данные в десятки раз больше данных, чем передают. А на крупных мероприятиях трафик идет в обратную сторону – мы убедились в этом, в частности, на примере музыкального фестиваля «MegaFonLIVE», который проводили в 2016 году. На концертах звезд или спортивных мероприятиях всероссийского и мирового уровня передача трафика существенно возрастает и порой даже превышает прием. Абонентам хочется делиться впечатлениями, выкладывать фотографии, вести онлайн-трансляции. Мы учитываем это при регулировании емкости сети и настройке оборудования. Есть и другие моменты, которые нужно иметь в виду. Например, количество звонков значительно возрастает в перерывах и после спортивных матчей. В завершение могу сказать, что у нас большой опыт работы на таких мероприятиях. Наши лучшие специалисты работали на Универсиаде в Казани, на Олимпийских играх вСочи – а теперь будут использовать свои уникальные знания для обеспечения надежной связью матчей ЧМ, в родном Волгограде.



