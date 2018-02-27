Посол Туниса проверил Волгоград на готовность к ЧМ-2018





Вопросы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, а также развитие экономических, культурных, образовательных связей между Волгоградской областью и регионами Туниса сегодня были рассмотрены на рабочей встрече губернатора Андрея Бочарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тунисской Республики в Российской Федерации Мохаммедом Али Шихи. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. Именно спортсмены из Туниса и Англии 18 июня проведут на «Волгоград Арене» первый из четырех матчей ЧМ-2018, которые состоятся в нашем регионе. Глава региона рассказал о том, что большая часть объектов к ЧМ-2018 уже готова, остальные будут введены в эксплуатацию в установленные сроки. Мохаммед Али Шихи отметил, что впечатлен стадионом «Волгоград Арена» — на объекте Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в РФ побывал накануне. Посол пообещал, что тунисцев на чемпионате будет достаточно много».

Участники встречи выразили общую заинтересованность в развитии экономических, гуманитарных, культурных, образовательных связей. Было отмечено, что жители Волгоградской области нередко выбирают Тунис для отдыха, и сейчас необходимо наладить туристический поток из Туниса в Волгоградскую область. Кроме того, представители североафриканской республики выразили заинтересованность в участии волгоградских коллективов в крупнейших международных творческих смотрах, которые походят на территории страны. К слову, Мохаммед Али Шихи также в ходе встречи поделился, что впечатлен от посещения Мамаева кургана.