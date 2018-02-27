







Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который пытался оспорить ранее вынесенные судебные решения о выплате ПАО "Волгомост" 137 миллионов 946 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда кассационной инстанции. Указанную сумму подрядчик строительства моста через Волгу и его второго пускового комплекса - моста через реку Ахтуба требует в качестве суммы непримененных государственным заказчиком дефляторов в целях индексации работ по государственному контракту № 215-09 от 03.07.2009 по строительству объекта: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс". Исковые требования ПАО "Волгомост" мотивированы тем, что при оплате выполненных работ в период с 21 декабря 2015 года по 23 декабря 2016 года не были применены индексы по перерасчету из цен 2014 года в цены 2015 и 2016 годов. Таким образом, недоплаченная сумма составила 137 миллионов 946 тысяч 349,51 рублей. Арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция полностью согласились с требованиями подрядчика. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обжаловал решение в кассационной инстанции в Казани. По мнению ответчика, оснований для применения индексов-дефляторов не имелось. Однако доказать это в суде представители комитета транспорта и дорожного хозяйства не смогли. Арбитражный суд Поволжского округа не нашел оснований для отмены ранее принятых по делу судебных актов. По решению суда ответчик также должен оплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей.



