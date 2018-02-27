Фонд капремонта Волгоградской области расторгает контракт по доставке платежных квитанций

Руководство фонда капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области с начала года получает множество обращений граждан о несвоевременной доставке счета-квитанции по оплате взносов на капремонт за январь 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде капремонта, на данный момент в отношении подрядной организации оператор применил штрафные санкции и принял решение о расторжении договора.

Напомним, что в этом году по итогам конкурса, проходившего в рамках электронной площадки, была определена новая подрядная организация по доставке платежных квитанций. Однако со своими обязательствами подрядчик не справился, грубо нарушив сроки доставки платежек.

Новую подрядную организацию, на которую будут возложены обязанности по доставке счетов-квитанций, фонд определит в ходе вновь объявленного конкурса. Ориентировочный срок заключения контракта 19 марта 2018 года.

В период проведения нового конкурса платежная счет-квитанция за февраль 2018 года войдет в единый платежный документ, который граждане получат до 1 апреля 2018 года вместе с квитанцией за март 2018 года. В этом случае пени за неоплату взноса на капремонт за февраль регоператором выставляться не будут.

Вместе с тем, граждане, которые по объективным причинам не получили платежные квитанции за январь 2018 года, во избежание выставления пени, могут оплатить взнос на капремонт за январь по предыдущий квитанции. Пеня будет выставлена только в том случае, если собственники не произведут оплату до 12 марта 2018 года.

Кроме того, произвести платежи за капитальный ремонт можно с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Фонда www.капремонт34.рф . Благодаря этой опции можно и своевременно распечатывать счета-квитанции, и осуществлять онлайн-платежи в установленные законом сроки.

Вниманию собственников, получающих субсидии и льготы: при приеме документов на оформление субсидии и льгот достаточно предоставить чек на оплату с указанием периода, за который произведен платеж.

Регоператор приносит извинения жителям Волгоградской области за доставленные неудобства.



