Жителю хутора из Урюпинского района Волгоградской области «светит» до 5 лет лишения свободы за попытку поджечь стог сена своей соседки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Вовремя заметив возгорание, ей удалось самостоятельно потушить пламя.

41-летний местный житель сознался в содеянном, пояснив, что пытался поджечь сено из-за продолжительного конфликта с женщиной. За покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.



