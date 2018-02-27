







На завершившемся в Симферополе специализированном форуме «Наставник» группа «НИКОХИМ» стала лауреатом организованного Агентством стратегических инициатив конкурса лучших практик наставничества на предприятиях Южного Федерального округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «НИКОХИМ», производственные мощности которого расположены на площадке АО «КАУСТИК», вошёл в тройку лидеров конкурса в номинации «Наставничество на производстве».

Наставничество, как форма обучения, на волгоградском «КАУСТИКе» успешно применяется с 60-х годов прошлого столетия – с момента начала работы предприятия. Все эти годы опытные профессионалы-химики рассказывают новичкам о задачах своих подразделений, при необходимости буквально «на пальцах» объясняют, как функционирует цеховое оборудование, оценивают работу подопечных.

Сегодня, когда производство особенно заинтересовано в работниках, в короткие сроки профессионально подготовленных для работы в конкретных условиях, такая форма обучения стала наиболее востребованной. С 2007 года в компании действует положение, в котором отражены механизмы и инструменты реализации системы. В настоящее время на предприятиях группы применяется три вида наставничества – наставничество над вновь принятыми работниками, наставничество над резервистами и целевое наставничество.

Только за десять лет (с 2007 по 2017 годы) в системе наставничества на предприятиях группы было задействовано 315 наставников, сейчас в этом списке более 500 человек из различных подразделений. В их числе и лаборант химического анализа АО «КАУСТИК» Елена Манжикова. Неоднократный призёр региональных и корпоративных конкурсов профессионального мастерства она была отмечена специальным дипломом и на форуме в Симферополе.