В Волгограде назвали причину пожара в доме, который унес жизни трех человек





Курение одного из членов семьи, погибшей в результате пожара, вспыхнувшего накануне в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, стало причиной произошедшей трагедии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где сегодня на брифинге проанализировали обстановку с пожарами на территории Волгоградской области и причины их возникновения.





Так, только с начала года на территории региона произошло 333 пожара, в результате которых погибло 35 человек и 39 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров меньше всего на 1 случай или 0,3%. Число погибших на пожарах людей на уровне аналогичного периода прошлого года. Число травмированных в результате пожаров увеличилось на 18,2%. Только за последнюю неделю на пожарах уже погибло 9 человек и 5 – получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего причиной трагедий являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, как правило, в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил технической эксплуатации бытовых электроприборов и электросетей. Из общего количества погибших более половины - это люди пенсионного и преклонного возраста, так называемые социально незащищенные слои населения, требующие повышенного внимания. Основная доля погибших, а это более 90% - приходится на жилой сектор. Несмотря на то, что в сельской местности населения проживает в 3,4 раза меньше, чем в городах, количество погибших здесь значительно превышает городские показатели.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области настоятельно рекомендует жителям региона неукоснительно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, особенно в условиях низкой температуры воздуха, не быть безучастными в профилактике пожаров, заботиться о себе, своих близких и окружающих. Не забывайте, что случае возникновения возгорания необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101» (для любых операторов мобильной связи).



