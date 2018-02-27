Прокуратура Волгоградской области выявила приписки в учете преступлений





Сегодня в прокуратуре Волгоградской области под председательством прокурора региона Максима Ершова состоялось заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы прокуратуры в сфере обеспечения достоверности сведений о преступности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2017 году горрайпрокурорами на местах выявлено более 13 тысяч нарушений, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики. По фактам выявленных нарушений ими внесено порядка 600 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 572 должностных лица. Помимо этого, за тот же период аппаратом прокуратуры области вскрыто около 18 тысяч нарушений при учете преступлений и формировании государственной статистической отчетности. Для их устранения в адрес руководителей правоохранительных органов направлено 22 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 140 должностных лиц, в том числе 102 руководителя. По итогам коллегии разработан комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также определены задачи по укреплению законности в сфере уголовно-правовой статистики на 2018 год.



