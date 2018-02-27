|Аналитика
|27.02.2018 13:45
Прокуратура Волгоградской области выявила приписки в учете преступлений
Сегодня в прокуратуре Волгоградской области под председательством прокурора региона Максима Ершова состоялось заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы прокуратуры в сфере обеспечения достоверности сведений о преступности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2017 году горрайпрокурорами на местах выявлено более 13 тысяч нарушений, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики. По фактам выявленных нарушений ими внесено порядка 600 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 572 должностных лица. Помимо этого, за тот же период аппаратом прокуратуры области вскрыто около 18 тысяч нарушений при учете преступлений и формировании государственной статистической отчетности. Для их устранения в адрес руководителей правоохранительных органов направлено 22 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 140 должностных лиц, в том числе 102 руководителя. По итогам коллегии разработан комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также определены задачи по укреплению законности в сфере уголовно-правовой статистики на 2018 год.
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|Общество
|27.02.2018 18:02
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль". Вместе с федеральным координатором проекта, депутатом Госдумы Анной Кувычко и Роспотребнадзором общественники провели рейд по магазинам детских товаров в Ворошиловском доме быта. Отсутствие сертификатов качества, сведений о производителе и странный запах игрушек – эти и ряд других нареканий к продукции возникли у активистов. Подробнее – в видеосюжете информагентства.
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|Общество
|27.02.2018 17:31
Сегодня стал известен победитель конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, по результатам трех этапов победителем признан Алексей Конотопкин. Он набрал 79 баллов. Его конкурент - Игорь Елизаров - получил 73 балла. На завершающем этапе конкурса с каждым претендентом было проведено индивидуальное собеседование. Участников оценивали по 10-бальной системе. Претендентам задавали вопросы с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков и опыта, а также личных и деловых качеств. Напомним, что оба конкурсанта успешно прошли квалификационный экзамен, по результатам которого также лидировал Конотопкин с 49 баллами. Елизаров...
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|Газетный киоск
|27.02.2018 17:02
Уже через четыре месяца наш город примет участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу. Директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов рассказал редактору «Делового Волгограда» об особенностях подготовки инфраструктуры связи к массовым мероприятиям, а также о качестве связи в регионе. Насколько остро перед вашей компанией стоит задача повышения качества связи? Что делается в этом направлении в Волгоградской области? На самом деле мобильная связь в России считается одной из лучших в мире. В этом отношении мы находимся на уровне самых передовых стран. Но ситуация в телекоме меняется стремительно, все время появляются новые...
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|Происшествия
|27.02.2018 16:54
23-летняя жительница г.Котово обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ – «Оставление в опасности». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, максимальное наказание по статье – один год лишения свободы. Напомним, 3 декабря прошлого года, обвиняемая, желая избавиться от рожденного накануне нежеланного сына, приехала на такси в г. Камышин, где оставила ребенка в картонной коробке в подъезде жилого дома. Новорожденного обнаружили жильцы и сообщили о находке в полицию. Прибывшие вместе с полицейскими медики диагностировали у мальчика переохлаждение, вызванное длительным пребыванием в холодном помещении, и доставили его в больницу. А через три дня была...
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|Политика
|27.02.2018 16:39
Вопросы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, а также развитие экономических, культурных, образовательных связей между Волгоградской областью и регионами Туниса сегодня были рассмотрены на рабочей встрече губернатора Андрея Бочарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тунисской Республики в Российской Федерации Мохаммедом Али Шихи. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. Именно спортсмены из Туниса и Англии 18 июня проведут на «Волгоград Арене» первый из четырех матчей ЧМ-2018, которые состоятся в нашем регионе. Глава региона рассказал о том, что большая часть объектов к ЧМ-2018 уже готова, остальные будут введены...
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|Экология
|27.02.2018 16:13
Дубу черешчатому, произрастающему в поселке Горная поляна города Волгограда, присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». Оно занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Как сообщили ИА «Высота 102» координаторы Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», такое решение было принято накануне в Совете Федерации России, где состоялась презентация 30-ти деревьев, ранее внесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и предложенных для присвоения всероссийского статуса «Деревья – памятники живой природы». В настоящее время официально утвержденных деревьев – памятников живой природы всероссийского значения – 182. Программа представляет единственный российский масштабный проект, который позволяет выявлять и систематизировать уникальные, старовозрастные деревья,...
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|Общество
|27.02.2018 15:39
Руководство фонда капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области с начала года получает множество обращений граждан о несвоевременной доставке счета-квитанции по оплате взносов на капремонт за январь 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде капремонта, на данный момент в отношении подрядной организации оператор применил штрафные санкции и принял решение о расторжении договора. Напомним, что в этом году по итогам конкурса, проходившего в рамках электронной площадки, была определена новая подрядная организация по доставке платежных квитанций. Однако со своими обязательствами подрядчик не справился, грубо нарушив сроки доставки платежек. Новую подрядную организацию, на которую будут возложены обязанности по доставке счетов-квитанций, фонд определит...
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|Спорт
|27.02.2018 15:19
Тренировочную площадку ВГАФК в Волгограде оборудуют системами безопасности в соответствии с требованиями постановления правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов спорта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели будут выделено свыше 52 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает ФГУП "Спорт-Ин". Они должны быть выполнены в срок до 30 апреля этого года. Согласно документации, планируется выполнение комплекса работ по устройству (дооснащению) внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов и размещения инженерно-технических средств охраны на объекте, который является тренировочной площадкой, предназначенной для обеспечения предсоревновательных тренировок сборных команд - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что на площадке ВГАФК...
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|Происшествия
|27.02.2018 15:15
Сотрудники полиции и ФСБ пресекли канал поставки героина на территорию Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по региону, по подозрению в организации наркотрафика задержан 42-летний житель региона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъято более 800 граммов героина. Такси, на котором передвигался подозреваемый, было остановлено на маршруте "Новониколаевск-Урюпинск". Пакеты с наркотическим веществом были изъяты у пассажира в ходе личного досмотра. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные участники и обстоятельства совершения преступления.
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|Происшествия
|27.02.2018 15:03
Жителю хутора из Урюпинского района Волгоградской области «светит» до 5 лет лишения свободы за попытку поджечь стог сена своей соседки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Вовремя заметив возгорание, ей удалось самостоятельно потушить пламя. 41-летний местный житель сознался в содеянном, пояснив, что пытался поджечь сено из-за продолжительного конфликта с женщиной. За покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|27.02.2018 15:03
На завершившемся в Симферополе специализированном форуме «Наставник» группа «НИКОХИМ» стала лауреатом организованного Агентством стратегических инициатив конкурса лучших практик наставничества на предприятиях Южного Федерального округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «НИКОХИМ», производственные мощности которого расположены на площадке АО «КАУСТИК», вошёл в тройку лидеров конкурса в номинации «Наставничество на производстве». Наставничество, как форма обучения, на волгоградском «КАУСТИКе» успешно применяется с 60-х годов прошлого столетия – с момента начала работы предприятия. Все эти годы опытные профессионалы-химики рассказывают новичкам о задачах своих подразделений, при необходимости буквально «на пальцах» объясняют, как функционирует цеховое оборудование, оценивают работу подопечных. Сегодня,...
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|Общество
|27.02.2018 14:16
Антимонопольщики Волгоградской области не увидели щедрого подарка от мэрии в виде офисного помещения
Сегодня управление ФАС по региону распространило пресс-релиз в ответ на публикацию ИА «Высота 102» под заголовком «КСП не видит нужды в щедром подарке мэрии Волгограда для антипонопольщиков». Напомним, речь в нем шла о том, что мэрия Волгограда готова передать офисное помещение площадью 111 квадратных метров в здании на улице 7-ая Гвардейская, 12, в безвозмездное пользование антимонопольному органу. В КСП Волгограда заявили, что не видят целесообразности в столь щедром подарке борцам за соблюдение антимонопольного законодательства. Однако в релизе Волгоградского УФАС России говорится, цитируем: «…Управлению на праве оперативного управления...
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|Расследования
|27.02.2018 14:12
Курение одного из членов семьи, погибшей в результате пожара, вспыхнувшего накануне в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, стало причиной произошедшей трагедии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где сегодня на брифинге проанализировали обстановку с пожарами на территории Волгоградской области и причины их возникновения. Так, только с начала года на территории региона произошло 333 пожара, в результате которых погибло 35 человек и 39 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров меньше всего на 1 случай или 0,3%. Число погибших на пожарах людей на уровне аналогичного...
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|Экономика
|27.02.2018 13:45
«Концессии теплоснабжения» осуществили техническое перевооружение котельной «МУЗ-10», расположенной в самом южном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новые трубопроводы и насосы, а также автоматизированное оборудование позволят улучшить теплоснабжение шести объектов, включая два жилых дома и корпусы филиала «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера». Котельная «МУЗ-10» в Красноармейском районе заработала в 1976 году. Она была построена для того, чтобы подавать тепло и горячую воду в ряд объектов, расположенных вблизи Волгоградского судостроительного завода, в числе которых: Волгоградский индустриальный техникум, филиал «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера», детский сад, а также два многоквартирных дома. Спустя много лет оборудование котельной пришло в...
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|Астрахань
|27.02.2018 13:11
Только за последнюю неделю в районные медицинские учреждения Астраханской области с признаками ОРВИ и гриппа обратились 5 тысяч 260 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, в инфекционные стационары госпитализировано с диагнозом ОРВИ 502 человека, что больше по сравнению с предыдущей неделей на 33,5% (376 чел.) Об этом сообщает ИА "Астрахань 24". Принято решение об открытии дополнительных стационаров для госпитализации больных, сформированы дополнительные врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи на приёме и на дому. В лечебных учреждениях введён масочный режим и обслуживание температурящих пациентов на дому.
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27 февраля 13:45
Прокуратура Волгоградской области выявила приписки в учете преступлений 29
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Аналитика
27 февраля 13:45
Прокуратура Волгоградской области выявила приписки в учете преступлений 29
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