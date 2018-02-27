Соседнюю с Волгоградской областью Астрахань «накрывает» грипп

Курение одного из членов семьи, погибшей в результате пожара, вспыхнувшего накануне в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, стало причиной произошедшей трагедии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где сегодня на брифинге проанализировали обстановку с пожарами на территории Волгоградской области и причины их возникновения. Так, только с начала года на территории региона произошло 333 пожара, в результате которых погибло 35 человек и 39 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров меньше всего на 1 случай или 0,3%. Число погибших на пожарах людей на уровне аналогичного...