В Волгоградской области депутаты получили новые должности в партии власти





Новых руководителей партийных проектов утвердили сегодня на заседании политсовета Волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новые кадровые назначения связаны с реорганизацией партпроектов, решение о которой было принято президиумом Генерального совета «Единой России» в рамках XVII съезда Партии. Если раньше таких проектов было 25, то теперь их осталось 14. Некоторые были объединены в один по общим задачам и целям. Цель оптимизации - улучшение системы администрирования и финансирования проектов. В Волгоградской области из 14 федеральных проектов 10 укрупнены и получили новых руководителей. Причем 9 из новых руководителей партпроектов – депутаты Волгоградской городской и областной дум.

Так, проект «Детский спорт» возглавил замглавы Волгограда Алексей Волоцков. Проекты «Здоровое будущее», «Здоровье – детям» и «Экология России» объединены в проект «Здоровое будущее». Координировать укрупненный проект будет депутат облдумы Наталья Семенова. Федеральные партпроекты «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» оптимизированы в партпроект «Крепкая семья», координатором которого стала депутат Волгоградской городской думы Елена Вознесенская. «Школа грамотного потребителя» включил одноименный проект и проект «Управдом». Региональным координатором проекта стал Николай Лукьяненко, депутат облдумы.

В проект под новым названием «Культуры малой Родины» оптимизированы три проекта «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям». Координировать проект будет Александр Осипов, депутат регпарламента.

Появился еще один проект с новым названием - «Новая школа», объединивший проекты «Модернизация образования» и «Детские сады – детям». Его региональным координатором стала Надежда Бояркина, депутат Волжской гордумы. Проекты «Российское село» и «Дом садовода – опора семьи» оптимизированы в проект «Российское село». Координировать проект будет депутат облдумы Владимир Ефимов.

Проект «Локомотивы роста» объединен под тем же названием с проектом «Достойный труд». Координатором нового для региона проекта назначен Руслан Шарифов, депутат облдумы. К реализации в регионе принят еще один новый проект - «Единая страна – доступная среда». По решению политсовета его региональным координатором станет депутат Волгоградской гордумы Олег Ярыгин. Изменения затронули и партпроект «Городская среда», в который в этом году вошли «Парки малых городов». Решением политсовета от 2 февраля его региональным координатором назначен Сергей Булгаков, зампредседателя облдумы. Свою деятельность в регионе в неизменном виде продолжат 4 проекта: «Безопасные дороги», «Историческая память», «Народный контроль», «Старшее поколение». Впрочем, тех координаторов проектов, которые не получили должности, ждал «утешительный приз». Например, депутат облдумы Сергей Булгаков предложил им войти в состав общественных советов проектов, которые они ранее курировали. За проделанную в 2017 году работу бывших кураторов проектов поблагодарили заместитель руководителя межрегионального координационного совета Южного федерального округа по проектной работе Анна Кувычко и секретарь Волгоградского реготделения партии Сергей Горняков.







