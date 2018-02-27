Вандалы из Урюпинска Волгоградской области сожгли могильный крест

Сотрудниками полиции в Урюпинске задержаны двое 19-летних местных жителя, которые подозреваются в осквернении могилы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию обратилась 55-летняя жительница Урюпинского района, которая сообщила, что неизвестные сломали и похитили деревянный крест, установленный на могиле её отца. Подозреваемые свою вину в содеянном признали и пояснили, что, проходя мимо кладбища, увидели деревянный крест, установленный на могиле неизвестного им человека, сломали его безо всякой причины и принесли по месту жительства одного из них, где и сожгли.

Возбуждено уголовное дело, им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.



