Тренировочную площадку ВГАФК в Волгограде оборудуют системами безопасности в соответствии с требованиями постановления правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов спорта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели будут выделено свыше 52 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает ФГУП "Спорт-Ин". Они должны быть выполнены в срок до 30 апреля этого года. Согласно документации, планируется выполнение комплекса работ по устройству (дооснащению) внешнего периметра безопасности, контрольно-пропускных пунктов и размещения инженерно-технических средств охраны на объекте, который является тренировочной площадкой, предназначенной для обеспечения предсоревновательных тренировок сборных команд - участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что на площадке ВГАФК есть футбольное поле с системой полива и системой освещения, здание вспомогательных помещений с раздевалками, залом пресс-конференций, кабинетом первой медицинской помощи, трибуна, туалет для зрителей, КПП с навесом, парковки. Здесь планируется установка целого комплекса охранных систем, обустройство двух КПП - для пешеходов и транспорта, камер видеонаблюдения по всему периметру и другие меры безопасности.



