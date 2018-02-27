



В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне бесплатный проезд будет предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», на всех поездах, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, акция будет действовать в течение всего мая 2018 года без ограничения по количеству поездок.

Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».



