Житель Волгограда заплатит за выкуренную в туалете суда сигарету

Административный штраф назначен жителю Волгограда, которого поймали с сигаретой в туалете Кировского районного суда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, судебные приставы требовали, чтобы мужчина перестал курить в общественном месте, но он на их замечания не реагировал. После того, как курильщик вышел из туалета, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Свою вину мужчина не отрицал. За содеянное ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



