



Сегодня жители дома №34 по ул.Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где накануне произошел пожар, начнут возвращаться в свои квартиры. Также с участием жильцов будут составлены акты о нанесенном огнем ущербе. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который побывал на общем собрании жильцов и представителей администрации района и города. Всего от пожара пострадали 12 квартир, в которых проживали около 30 человек, включая 6 несовершеннолетних детей. Из этих квартир, по предварительным данным, 4-5 могут признать непригодными для проживания и требующими восстановления. В данных жилищах выбиты стекла, выгорели стены, полы, потолки. Между тем, сегодня планируется наладить подачу коммунальных ресурсов в дом, который со вчерашнего дня находится под охраной для защиты уцелевшего имущества жильцов. Перед жителями дома выступили представители органов соцзащиты, которые пояснили, что горожане имеют право на получение выплат в размере до 50 тысяч рублей из городского бюджета и на такую же сумму – из региональной казны. Однако размер озвученной материальной помощи не устроил многих присутствующих на собрании: ведь им придется восстанавливать квартиры за свой счет. Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая также приняла участие во встрече с жильцами, предложила оказать индивидуальную помощь нуждающимся на приобретение первоочередных вещей.





Между тем, жильцам пострадавшего от пожара квартир представители администрации города предложили переехать в маневренный фонд – комнаты бывших общежитий. Однако во временном жилье, как оказалось, нет даже мебели. Это обстоятельство также вызвало недовольство жильцов. Но пока другой утешительной информации людям не предоставили.









Напомним, пожар в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде произошел накануне. Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже, где проживала престарелая женщина с сыном. Здесь были обнаружены тела трех человек – 96-летней хозяйки, участницы войны, ее 58-летнего сына и еще одной родственницы. Сильно пострадала от огня и квартира, расположенная этажом выше, но не уцелели и другие. Так, огонь распространялся по стенам, сделанным из дранки, и это обстоятельство крайне осложняло тушение.