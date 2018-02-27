



Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел внеплановое совещание в Кировском районе, где возводится жилищный комплекс «Парк Европейский». Он заявил, что для достройки домов потребуется порядка двух миллиардов рублей, в настоящее время идут сложные переговоры со Сбербанком, но условия, которые сегодня предлагаются, неподъемные для застройщика, который найден и готов приступить к работе, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Андрей Бочаров подчеркнул, что готов встретиться с главой банка Германом Грефом, так как в этой сложной ситуации других вариантов нет, людей в сложной ситуации оставлять нельзя. «Уверен, что проблему решим, но нам потребуется время, взаимопонимание с финансовыми институтами», - сказал он.

Напомним, строительство жилого комплекса, который по проекту должен состоять из 16 высоток, началось в декабре 2012 года. Более 1300 человек вложили в него свыше двух миллиардов рублей, однако в начале 2016 года строительство было остановлено. Сегодня степень готовности домов составляет от 0% до 60%. Как выяснили в ходе проверки специалисты прокуратуры и областной инспекции Госстройнадзора, 570 миллионов рублей, собранных с жителей, не поступили застройщику и были выведены компанией. В отношении ООО «Орион» введена процедура наблюдения.

В декабре 2017 года подписано соглашение о намерении завершить строительство ЖК «Парк Европейский» с ООО «Пересвет-Юг». Одним из условий реализации указанного соглашения является урегулирование разногласий со Сбербанком в том числе в отношении ЖК «Доминант», так как средства от реализации свободных площадей этого комплекса планировалось направить на достройку ЖК «Парк Европейский». Кроме того, администрация области в партнерстве с концессионером выполнила свои обязательства по прокладке канализационного коллектора к долгостроям в Кировском районе. Это снизит расходы нового застройщика на данном объекте.

За три года в регионе уже достроено 45 многоквартирных домов, защищены права порядка четырех тысяч человек. В течение 2018-2019 года планируется завершить еще 21 объект.