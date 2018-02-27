|Происшествия
|27.02.2018 10:35
В Волгоградской области трое пассажиров травмировались в общественном транспорте
Три случая падения пассажиров в салонах общественного транспорта произошло накануне в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Волжском неустановленный автомобиль наехал на стоявшую на остановке маршрутку. После столкновения машины разъехались, а упавшей 41-летней пассажирке маршрутки пришлось самостоятельно обращаться за медпомощью. В Волжском же 76-летняя пассажирка автобуса после падения в салоне во время поездки также отправилась в больницу. Госпитализировали и другую пассажирку автобуса в Волгограде. ДТП произошло на ул. Землячки. Водитель автобуса допустил экстренное торможение, в результате чего травмы получила 60-летняя женщина.
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|Аналитика
|27.02.2018 13:45
Сегодня в прокуратуре Волгоградской области под председательством прокурора региона Максима Ершова состоялось заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы прокуратуры в сфере обеспечения достоверности сведений о преступности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2017 году горрайпрокурорами на местах выявлено более 13 тысяч нарушений, допущенных в сфере уголовно-правовой статистики. По фактам выявленных нарушений ими внесено порядка 600 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 572 должностных лица. Помимо этого, за тот же период аппаратом прокуратуры области вскрыто около 18 тысяч нарушений при учете преступлений и формировании государственной статистической отчетности. Для их устранения в адрес руководителей правоохранительных...
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|Экономика
|27.02.2018 13:45
«Концессии теплоснабжения» осуществили техническое перевооружение котельной «МУЗ-10», расположенной в самом южном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новые трубопроводы и насосы, а также автоматизированное оборудование позволят улучшить теплоснабжение шести объектов, включая два жилых дома и корпусы филиала «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера». Котельная «МУЗ-10» в Красноармейском районе заработала в 1976 году. Она была построена для того, чтобы подавать тепло и горячую воду в ряд объектов, расположенных вблизи Волгоградского судостроительного завода, в числе которых: Волгоградский индустриальный техникум, филиал «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера», детский сад, а также два многоквартирных дома. Спустя много лет оборудование котельной пришло в...
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|Астрахань
|27.02.2018 13:11
Только за последнюю неделю в районные медицинские учреждения Астраханской области с признаками ОРВИ и гриппа обратились 5 тысяч 260 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, в инфекционные стационары госпитализировано с диагнозом ОРВИ 502 человека, что больше по сравнению с предыдущей неделей на 33,5% (376 чел.) Об этом сообщает ИА "Астрахань 24". Принято решение об открытии дополнительных стационаров для госпитализации больных, сформированы дополнительные врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи на приёме и на дому. В лечебных учреждениях введён масочный режим и обслуживание температурящих пациентов на дому.
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|Общество
|27.02.2018 13:11 (Обновлено: 27.02.2018 13:11)
Сегодня не стало Игоря Решетова, волгоградского журналиста, который не дожил до своего 50-летнего юбилея. Игорь поступил в Волгоградский государственный университет еще в годы Советского Союза, а диплом журналиста получил, когда страна уже стояла на пороге перемен. Наш коллега и товарищ работал во многих известных волгоградских изданиях – газетах, интернет-сайтах, которые были известны и не очень, но он всегда честно делал свою работу. Он был ответственным за каждое свое печатное слово, и до конца был верен своей профессии. У Игоря осталось двое маленьких детей. Мы разделяем горе тех, кого любил он и кто любил его. Редакция ИА «Высота 102»...
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|Общество
|27.02.2018 12:55
В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне бесплатный проезд будет предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», на всех поездах, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, акция будет действовать в течение всего мая 2018 года без ограничения по количеству поездок. Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира,...
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|Общество
|27.02.2018 12:41
Вернуть Российской Федерации 373 гектара территории острова Качалинский придется ООО “Гермес-ретейл”, ранее известному как ООО “МАН”. Как сообщает корр. ИА “Высота 102”, такое решение сегодня принял Иловлинский районный суд Волгоградской области, удовлетворяя иск прокуратуры к компании и ее гендиректору Андрею Воробьеву. Как установил суд, почти треть острова общей площадью примерно в 1100 га были заняты незаконно. Это произошло при межевании сельхозугодий. Всего прокуратура подавала к компании семь исковых заявлений о возвращении земель государству. Все они были удовлетворены. Отметим, что часть острова входит в состав особо охраняемой природной территории - парка "Донской".
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|Политика
|27.02.2018 12:30 (Обновлено: 27.02.2018 13:46)
Новых руководителей партийных проектов утвердили сегодня на заседании политсовета Волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», новые кадровые назначения связаны с реорганизацией партпроектов, решение о которой было принято президиумом Генерального совета «Единой России» в рамках XVII съезда Партии. Если раньше таких проектов было 25, то теперь их осталось 14. Некоторые были объединены в один по общим задачам и целям. Цель оптимизации - улучшение системы администрирования и финансирования проектов. В Волгоградской области из 14 федеральных проектов 10 укрупнены и получили новых руководителей. Причем 9 из новых руководителей партпроектов – депутаты Волгоградской городской и областной дум. ...
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|Происшествия
|27.02.2018 12:12 (Обновлено: 27.02.2018 12:43)
Сотрудниками полиции в Урюпинске задержаны двое 19-летних местных жителя, которые подозреваются в осквернении могилы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию обратилась 55-летняя жительница Урюпинского района, которая сообщила, что неизвестные сломали и похитили деревянный крест, установленный на могиле её отца. Подозреваемые свою вину в содеянном признали и пояснили, что, проходя мимо кладбища, увидели деревянный крест, установленный на могиле неизвестного им человека, сломали его безо всякой причины и принесли по месту жительства одного из них, где и сожгли. Возбуждено уголовное дело, им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
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|Общество
|27.02.2018 12:05
Административный штраф назначен жителю Волгограда, которого поймали с сигаретой в туалете Кировского районного суда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, судебные приставы требовали, чтобы мужчина перестал курить в общественном месте, но он на их замечания не реагировал. После того, как курильщик вышел из туалета, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Свою вину мужчина не отрицал. За содеянное ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Постановление в законную...
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|Общество
|27.02.2018 12:03
Мотострелки соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, начали батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Прудбой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, командирам мотострелковых подразделений во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями, предстоит отработать ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника. На этапе огневой подготовки военнослужащие будут выполнять боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Хоста», танков Т-90А. При выполнении боевых упражнений планируется израсходовать более 20 тыс. различных боеприпасов для стрелкового оружия, а также, около 200 артиллерийских снарядов. Всего в учение задействовано более 400 военнослужащих и около...
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|Общество
|27.02.2018 11:31
Сегодня жители дома №34 по ул.Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где накануне произошел пожар, начнут возвращаться в свои квартиры. Также с участием жильцов будут составлены акты о нанесенном огнем ущербе. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который побывал на общем собрании жильцов и представителей администрации района и города. Всего от пожара пострадали 12 квартир, в которых проживали около 30 человек, включая 6 несовершеннолетних детей. Из этих квартир, по предварительным данным, 4-5 могут признать непригодными для проживания и требующими восстановления. В данных жилищах выбиты стекла, выгорели стены, полы, потолки. Между тем, сегодня планируется наладить подачу коммунальных ресурсов в...
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|Общество
|27.02.2018 11:12
Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел внеплановое совещание в Кировском районе, где возводится жилищный комплекс «Парк Европейский». Он заявил, что для достройки домов потребуется порядка двух миллиардов рублей, в настоящее время идут сложные переговоры со Сбербанком, но условия, которые сегодня предлагаются, неподъемные для застройщика, который найден и готов приступить к работе, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Андрей Бочаров подчеркнул, что готов встретиться с главой банка Германом Грефом, так как в этой сложной ситуации других вариантов нет, людей в сложной ситуации оставлять нельзя. «Уверен, что проблему решим, но нам потребуется время, взаимопонимание с финансовыми институтами», - сказал...
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|Общество
|27.02.2018 10:10
Жители Волгограда, которые ранним утром вышли из дома, не смогли скрыть изумления – и основные магистрали, и большинство второстепенных и внутрирайонных улиц были полностью очищены от снежного наката. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, образцом работы коммунальщиков стала, в частности, улица Штеменко. «Так ни улицу, ни тротуары у нас никогда не чистили», - сообщили горожане. Кроме того, освободили от завалов снега и остановки общественного транспорта на проспекте Ленина. В администрации города пояснили, что коммунальные службы работали в Волгограде всю ночь. Более 70 единиц спецтехники сосредоточились на вывозе сформированных вдоль обочин снежных валов. Только за прошедшую ночь...
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|Общество
|27.02.2018 09:42
Отечественную и импортную овощную продукцию на безопасность проверили специалисты Роспотребнадзора на рынках и в магазинах Волгограда и области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, всего за 2017 год было исследовано 1117 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ, на паразитологические показатели. Превышений показателей не обнаружено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения: реализация овощей без наличия этикеток (или маркировочных ярлыков) с необходимой информацией; продажа импортного картофеля продовольственного свежего без предоставления информации о стране произрастания; хранение овощей с признаками порчи (помидоры) до момента их списания и утилизации, в...
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|Происшествия
|27.02.2018 09:42
Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250, была найдена накануне по ул.Ладыгина в Тракторозаводском районе при проведении земляных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, место обнаружения находится под охраной. Угрозы населению нет. Подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания этой опасной находки. Отметим, что это уже 3 авиабомба, найденная на территории Волгоградской области с начала 2018 года.
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В Волгоградской области трое пассажиров травмировались в общественном транспорте 6
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27 февраля 10:35
В Волгоградской области трое пассажиров травмировались в общественном транспорте 6
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