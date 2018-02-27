Волгоградцы проснулись в "незнакомом" городе





Жители Волгограда, которые ранним утром вышли из дома, не смогли скрыть изумления – и основные магистрали, и большинство второстепенных и внутрирайонных улиц были полностью очищены от снежного наката. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, образцом работы коммунальщиков стала, в частности, улица Штеменко. «Так ни улицу, ни тротуары у нас никогда не чистили», - сообщили горожане. Кроме того, освободили от завалов снега и остановки общественного транспорта на проспекте Ленина. В администрации города пояснили, что коммунальные службы работали в Волгограде всю ночь. Более 70 единиц спецтехники сосредоточились на вывозе сформированных вдоль обочин снежных валов. Только за прошедшую ночь с улиц областного центра было вывезено более 600 кубометров снежных масс. Своевременный вывоз снега позволит освободить правую полосу, не допуская сужения дороги и заторов транспорта. Эта работа сейчас является для дорожников первоочередной. Кроме того, продолжается обработка магистралей для предотвращения гололедицы – в ночную смену на дорогах отсыпано свыше 400 тонн песко-соляной смеси.

В течение предыдущих суток звенья комбинированных дорожных машин, расчищая дорожное полотно, формировали снежные валы вдоль проезжей части дорог. Днем активный вывоз снежных валов и очистка примыкающих территорий продолжатся - работы пройдут на улицах Песчанокопская, Электролесовская, Тимирязева и других. На дорогах организовано постоянное дежурство звеньев КДМ, в уборке задействованы погрузчики, самосвалы, трактор-щетки. Продолжается очистка от снега и льда путепроводов и тротуаров, обработка песком остановок общественного транспорта. Особое внимание уделяется обработке территорий, граничащих с объектами социальной сферы и потребительского рынка. В течение дня на очистке улично-дорожной сети Волгограда будет задействовано 80 единиц спецтехники.

Управляющие организации, ответственные за уборку на внутридворовых территориях и внутриквартальных проездах, с раннего утра ведут уборку от снега и обработку придомовой территорий песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование снежных накатов и гололедицы, заверили в администрации города. Однако, по сообщениям волгоградцев, далеко не везде управляющие компании добросовестно относятся к своим обязанностям.



