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Общество
 27.02.2018 10:10

Волгоградцы проснулись в "незнакомом" городе


Жители Волгограда, которые ранним утром вышли из дома, не смогли скрыть изумления – и основные магистрали, и большинство второстепенных и внутрирайонных улиц были полностью очищены от снежного наката. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, образцом работы коммунальщиков стала, в частности, улица Штеменко. «Так ни улицу, ни тротуары у нас никогда не чистили», - сообщили горожане. Кроме того, освободили от завалов снега и остановки общественного транспорта на проспекте Ленина. В администрации города пояснили, что коммунальные службы работали в Волгограде всю ночь. Более 70 единиц спецтехники сосредоточились на вывозе сформированных вдоль обочин снежных валов. Только за прошедшую ночь с улиц областного центра было вывезено более 600 кубометров снежных масс. Своевременный вывоз снега позволит освободить правую полосу, не допуская сужения дороги и заторов транспорта. Эта работа сейчас является для дорожников первоочередной. Кроме того, продолжается обработка магистралей для предотвращения гололедицы – в ночную смену на дорогах отсыпано свыше 400  тонн песко-соляной смеси. 
В течение предыдущих суток звенья комбинированных дорожных машин, расчищая дорожное полотно, формировали снежные валы вдоль проезжей части дорог. Днем  активный вывоз снежных валов  и очистка примыкающих территорий продолжатся  - работы пройдут на улицах Песчанокопская, Электролесовская, Тимирязева и других. На дорогах организовано постоянное дежурство звеньев КДМ, в уборке задействованы погрузчики, самосвалы, трактор-щетки. Продолжается очистка от снега и льда путепроводов и тротуаров, обработка песком остановок общественного транспорта. Особое внимание уделяется обработке территорий, граничащих с объектами социальной сферы и потребительского рынка. В течение дня на очистке улично-дорожной сети Волгограда будет задействовано 80 единиц спецтехники.
Управляющие организации, ответственные за уборку на внутридворовых территориях и  внутриквартальных проездах, с раннего утра ведут  уборку от снега и обработку придомовой территорий песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование снежных накатов и гололедицы, заверили в администрации города. Однако, по сообщениям волгоградцев, далеко не везде управляющие компании добросовестно относятся к своим обязанностям. 

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Общество 27.02.2018 12:41

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Происшествия 27.02.2018 12:12 (Обновлено: 27.02.2018 12:43)

Сотрудниками полиции в Урюпинске задержаны двое 19-летних местных жителя, которые  подозреваются в осквернении могилы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону,  в полицию обратилась 55-летняя жительница Урюпинского района, которая сообщила, что неизвестные сломали и похитили деревянный крест, установленный на могиле её отца.  Подозреваемые свою вину в содеянном признали и пояснили, что, проходя мимо кладбища, увидели деревянный крест, установленный на могиле неизвестного им человека, сломали его безо всякой причины и принесли по месту жительства одного из них, где и сожгли. Возбуждено уголовное дело, им грозит  наказание до 5 лет лишения свободы.
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Общество 27.02.2018 12:05

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Общество 27.02.2018 12:03

Мотострелки соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, начали батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Прудбой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, командирам мотострелковых подразделений во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями, предстоит отработать ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника. На этапе огневой подготовки военнослужащие будут выполнять боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Хоста», танков Т-90А. При выполнении боевых упражнений планируется израсходовать более 20 тыс. различных боеприпасов для стрелкового оружия, а также, около 200 артиллерийских снарядов.  Всего в учение задействовано более 400 военнослужащих и около...
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Общество 27.02.2018 11:31

Часть квартир в пострадавшем от пожара доме в Волгограде непригодна для жизни Сегодня жители дома №34 по ул.Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где накануне произошел пожар, начнут возвращаться  в свои квартиры. Также с участием жильцов будут составлены акты о нанесенном огнем ущербе.  Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который побывал на общем собрании жильцов и представителей администрации района и города. Всего от пожара пострадали 12 квартир, в которых проживали около 30 человек, включая 6 несовершеннолетних детей. Из этих квартир, по предварительным данным, 4-5 могут признать  непригодными для проживания и требующими восстановления. В данных жилищах  выбиты стекла, выгорели стены, полы, потолки. Между тем, сегодня планируется наладить подачу коммунальных ресурсов в...
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Общество 27.02.2018 11:12

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Три случая падения пассажиров в салонах общественного транспорта произошло накануне в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Волжском неустановленный автомобиль наехал на стоявшую на остановке маршрутку. После столкновения машины разъехались, а упавшей 41-летней пассажирке маршрутки пришлось самостоятельно обращаться за медпомощью.  В Волжском же 76-летняя пассажирка автобуса после падения в салоне во время поездки также отправилась в больницу. Госпитализировали и другую пассажирку автобуса в Волгограде. ДТП произошло на ул. Землячки. Водитель автобуса допустил экстренное торможение, в результате чего травмы получила 60-летняя женщина.  ...
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Общество 27.02.2018 09:42

В Волгограде овощи на рынках и в магазинах проверили на безопасность Отечественную и импортную овощную продукцию на безопасность проверили специалисты Роспотребнадзора на рынках и в магазинах Волгограда и области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, всего за 2017 год было исследовано 1117 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ, на паразитологические показатели. Превышений показателей не обнаружено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения: реализация овощей без наличия этикеток (или маркировочных ярлыков) с необходимой информацией; продажа импортного картофеля продовольственного свежего без предоставления информации о стране произрастания;  хранение овощей с признаками порчи (помидоры) до момента их списания и утилизации, в...
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Происшествия 27.02.2018 09:42

На севере Волгограда нашли бомбу времен войны Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250, была найдена накануне  по ул.Ладыгина в Тракторозаводском районе при проведении земляных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, место обнаружения находится под охраной. Угрозы населению нет. Подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания этой опасной находки. Отметим, что это уже 3 авиабомба, найденная на территории Волгоградской области с начала 2018 года.
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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