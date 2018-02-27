В Волгограде овощи на рынках и в магазинах проверили на безопасность









Отечественную и импортную овощную продукцию на безопасность проверили специалисты Роспотребнадзора на рынках и в магазинах Волгограда и области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, всего за 2017 год было исследовано 1117 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ, на паразитологические показатели. Превышений показателей не обнаружено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения: реализация овощей без наличия этикеток (или маркировочных ярлыков) с необходимой информацией; продажа импортного картофеля продовольственного свежего без предоставления информации о стране произрастания; хранение овощей с признаками порчи (помидоры) до момента их списания и утилизации, в одной холодильной камере с доброкачественными продуктами; реализация плодоовощной продукции с признаками порчи и нарушением целостности кожуры и др. Всего было составлено 13 протоколов об административном правонарушении, назначено штрафов на общую сумму 139,5 тысячи рублей, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в отношении виновных лиц, допустивших нарушения установленных требований. В целях недопущения оборота на потребительском рынке недоброкачественной продукции за 2017 год забраковано и изъято из оборота 9 партий плодоовощной продукции объемом 0,05 тонны.



