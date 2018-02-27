



Полицейские задержали подозреваемых в сбыте партии наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области, 18-летнего жителя Волгограда и 16-летнюю девочку взяли с поличным в рабочем поселке Городище во время изготовления так называемых «закладок». В ходе личного осмотра у них было изъято более ста свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона. В дальнейшем при обыске в квартире у молодого человека обнаружен синтетический наркотик, общего количества которого хватило бы для изготовления около полутора тысяч разовых наркотических доз.

В отношении задержанного следователями районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Молодой человек находится под стражей. Девочке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



