|Экономика
|27.02.2018 07:50
ЖК «40 домиков» приглашает стать новоселом
Группа компаний «Волгострой» сдала 10-этажный дом жилого квартала «40 домиков» в августе прошлого года, на три месяца раньше срока. В настоящий момент, сообщили ИА «Высота 102» в компании, в продаже остались три двухкомнатные (56 кв. м, два балкона) и 1 трехкомнатная (73 кв. м, два балкона) квартиры. Побогаче выбор среди однушек и квартир-студий.
«Получив ключи от своих новых квартир, многие новоселы тут же начали делать ремонты, а некоторые уже переехали, – отмечает застройщик, – Кстати, если вам некогда делать ремонт самому, то в продаже есть 1 студия с ремонтом «под ключ» – все готово для жизни, только расставьте мебель».
Красивый современный дом из красного и белого кирпича расположился в исторической части Краснооктябрьского района, которая с 40-х годов прошлого века носит это удивительное название – 40 домиков. Конечно, по сравнению с окружающей застройкой новый дом предлагает совсем иной уровень комфорта своим жителям: скоростные лифты Otis, нестандартные планировки квартир, панорамное остекление, пластиковые стеклопакеты, современные коммуникации, благоустроенная территория с детской площадкой и парковкой.
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|Общество
|27.02.2018 09:42
Отечественную и импортную овощную продукцию на безопасность проверили специалисты Роспотребнадзора на рынках и в магазинах Волгограда и области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, всего за 2017 год было исследовано 1117 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ, на паразитологические показатели. Превышений показателей не обнаружено. Однако в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения: реализация овощей без наличия этикеток (или маркировочных ярлыков) с необходимой информацией; продажа импортного картофеля продовольственного свежего без предоставления информации о стране произрастания; хранение овощей с признаками порчи (помидоры) до момента их списания и утилизации, в...
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|Происшествия
|27.02.2018 09:42
Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250, была найдена накануне по ул.Ладыгина в Тракторозаводском районе при проведении земляных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, место обнаружения находится под охраной. Угрозы населению нет. Подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания этой опасной находки. Отметим, что это уже 3 авиабомба, найденная на территории Волгоградской области с начала 2018 года.
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|Происшествия
|27.02.2018 09:20
Полицейские задержали подозреваемых в сбыте партии наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области, 18-летнего жителя Волгограда и 16-летнюю девочку взяли с поличным в рабочем поселке Городище во время изготовления так называемых «закладок». В ходе личного осмотра у них было изъято более ста свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона. В дальнейшем при обыске в квартире у молодого человека обнаружен синтетический наркотик, общего количества которого хватило бы для изготовления около полутора тысяч разовых наркотических доз. В отношении задержанного следователями районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3...
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|Общество
|27.02.2018 08:43
Офисное помещение площадью 111 квадратных метров в центре Волгограда готовится передать мэрия в безвозмездное пользование антимонопольному органу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП города, помещение расположено в здании ИФНС России по Центральному району Волгограда на улице 7-ая Гвардейская, 12. Совсем недавно арендаторами этого объекта являлись реготделение партии «Единая Россия» и ИФНС. Однако договор с ними был расторгнут в декабре минувшего года. С просьбой к муниципалитету о представлении помещения обратилось само УФАС. В ведомстве пояснили, что с 2014 года в том же здании арендуют офис площадью 72 квадратных метра у коммерсантов и «платят значительную арендную плату, которая...
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|Происшествия
|26.02.2018 20:11
Заплатить штраф придется 20-летнему студенту-первокурснику одного из волгоградских техникумов, устроившему опасную поездку своим друзьям в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, найти молодого лихача помогло видео, размещенное в соцсети “Вконтакте”. Там видно, как молодые люди катаются по дороге рядом с ТЦ “Космос” на прицепленных к автомобилю санках-“ватрушках”. Как уточнили информагентству правоохранители, автомобилист легко отделался. Если бы с его друзьями что-то случилось, то парню пришлось нести уголовную ответственность.
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|Аналитика
|26.02.2018 20:06
Смотрите сегодня в программе: огненная беда пришла в четырехэтажку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Неудачная взятка полицейскому: гражданин Таджикистана пытался решить миграционный вопрос при помощи денег. УК не работают без пинка: результаты инспекций дворов Волгограда показывают, что уборка выпавшего снега ведется из рук вон плохо. Улица Краснознаменская меняет облик: пространство у волгоградского ГДЮЦа активно освобождают от торговых павильонов. Рейд «Тонировка»: отдел ГИБДД по городу Волгограду решительно выявляет владельцев авто со слишком темными стеклами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10. ...
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|Общество
|26.02.2018 18:03
Для пострадавших от пожара жителей дома №34 по улице Кузнецова подготовили пункт временного размещения. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, он развернут в школе-интернате №8 на улице Ерёменко. На данный момент неизвестно, воспользуется ли им кто-то из жильцов дома или они разместятся у родных. Всего из здания эвакуировали около 20 человек. Пункт временного размещения оборудован всем необходимым. В частности, предусмотрено горячее питание и приготовлены вещи первой необходимости. Завтра для пострадавших жильцов в администрации Краснооктябрьского района будет организовано собрание, на котором обсудят, в том числе, вопросы оказания гражданам материальной помощи. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, жильцы могут...
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|Общество
|26.02.2018 17:58
Сегодня в утренние часы пик количество пассажиров на маршрутах скоростного трамвая СТ и СТ-2 увеличилось на четверть по сравнению с средним показателем в будний день. Причиной этого стал аномальный снегопад: выпавшее за минувшую ночь количество снега в 8 раз превысило норму – и многие волгоградцы предпочли отправиться к местам назначения на скоростном трамвае вместо пеших прогулок и поездок на личном автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, по линиям скоростного трамвая пассажиров сегодня перевозили 33 трамвайных состава, всего же на 13 трамвайных маршрутах вышли все 152 вагона. Работники службы пути МУП «Метроэлектротранс» осуществляют уборку снега на остановочных...
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|Расследования
|26.02.2018 17:51
Члены СНТ «Тюльпан», которые по решению Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области должны снести построенные на земельных участках дома, зеленые насаждения и вернуть землю ГАУ «Юный ястреб», обратились в силовые структуры с просьбой дать оценку действиям бывшего главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова и председателя СНТ «Тюльпан» Павла Черемушникова. Как рассказали ИА «Высота 102» шестеро дачников, которым на выполнение решения суда дали шесть месяцев, именно этих людей они считают виновными в своих бедах, в частности, в понесенных материальных убытках. Соответствующие заявления поданы в областную прокуратуру, в прокуратуру Среднеахтубинского района, в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА...
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|Расследования
|26.02.2018 17:36
Провести девять месяцев на исправработах и возместить нанесенный ущерб придется Алексею Моисеенко, признанному виновным в халатности, которая привела к разливу крупной партии бензина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда Светлоярского района. В мае минувшего года при перекачке восьми железнодорожных цистерн с автомобильным бензином заведующий топливохранилищем военной части Моисеенко не проверил техсостояние резервуара для приема горючего. В результате пренебрежения им инструкций на землю вылилось 212,5 тонн топлива. Ущерб составил 5 727 090...
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|Спорт
|26.02.2018 17:23
Заслуженные награды завоевали на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин», посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве, в Тамбове волгоградские спортсмены. Как сообщили ИА «Высота 102» в ДЮСШ №15, среди призёров – Дмитрий Кулешов, Валерия Кандыба, Леонид Лысенко, Кирилл Пустовалов, Георгий Кобуладзе. Первое место в турнире среди возрастной группы 18+ и весе свыше 85 кг занял волгоградец Иван Селезнев, который в финале соревнований показал всем своим воспитанникам и тренерам, как важно иметь стальной характер настоящего Русского Воина. Успех пришел к Ивану и в командных соревнованиях - вместе с Сергеем Коваленко, Георгием Кобуладзе, Михаилом Никулиным и Дмитрием Зобовым...
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|Телеком
|26.02.2018 17:21
Кибертурнир «Ростелекома», приуроченный ко Дню защитника Отечества, по самой популярной онлайн-игре «World of Tanks», состоялся в Волгограде при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, первое место и кубок «Ростелекома» по итогам боев получила команда «Noname Team». Второе место досталось команде «Пламя ГКВ». На третьем – «Черный Тюльпан». Все они стали обладателями призов и подарков от телекоммуникационного оператора и партнеров. Девять команд соревновались за кубок «Ростелекома» в уникальном формате кибервстречи на площадке «Cyberarena Волгоград». В рамках поединков «Ростелеком» предоставил доступ к специальным игровым аккаунтам с определенными наборами техники...
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|Общество
|26.02.2018 16:29
Заснеженные дворы в Волгограде управляющие компании чистят плохо или не чистят совсем. Таково мнение практически всех волгоградцев, которым они поделились с журналистами съемочной группы ИА «Высота 102» во время сегодняшнего объезда внутридомовых территорий в районах города. В двух районах – Краснооктябрьском и Ворошиловском – журналисты редакции застали по одному трактору, чистящему дороги от снега, однако ни одного дворника ни в одном дворе так и не посчастливилось увидеть: их просто не было. Зато двор дома по улице Рабоче-Крестьянской, 8, приводил в порядок один из жильцов многоэтажки. По его признанию, таким образом он...
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|Телеком
|26.02.2018 15:38
«МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица. Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом, учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|26.02.2018 15:09
Легендарные страницы истории - историческую реконструкцию событий зимы 1943 года - воссоздали в Красногорском филиале Музея Победы Московской области. Именно сюда, в пересыльный лагерь № 27, был доставлен из Сталинграда вместе с генералами 6-й армии немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском военно-историческом обществе, юбилей Сталинградской битвы продолжает отмечаться и после 2 февраля. Сегодняшняя реконструкция стала самой масштабной в городе за последние годы: были воссозданы два исторических эпизода - бой у штаба 6-й...
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