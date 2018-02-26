ЖК «40 домиков» приглашает стать новоселом

Кстати, если вам некогда делать ремонт самому, то в продаже есть

– все готово для жизни, только расставьте мебель».

«Получив ключи от своих новых квартир, многие новоселы тут же начали делать ремонты, а некоторые уже переехали, – отмечает застройщик, –