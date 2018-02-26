



Заплатить штраф придется 20-летнему студенту-первокурснику одного из волгоградских техникумов, устроившему опасную поездку своим друзьям в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, найти молодого лихача помогло видео, размещенное в соцсети “Вконтакте”. Там видно, как молодые люди катаются по дороге рядом с ТЦ “Космос” на прицепленных к автомобилю санках-“ватрушках”.

Как уточнили информагентству правоохранители, автомобилист легко отделался. Если бы с его друзьями что-то случилось, то парню пришлось нести уголовную ответственность.



