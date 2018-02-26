Для пострадавших от пожара жителей дома №34 по улице Кузнецова подготовили пункт временного размещения. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, он развернут в школе-интернате №8 на улице Ерёменко. На данный момент неизвестно, воспользуется ли им кто-то из жильцов дома или они разместятся у родных. Всего из здания эвакуировали около 20 человек. Пункт временного размещения оборудован всем необходимым. В частности, предусмотрено горячее питание и приготовлены вещи первой необходимости.

Завтра для пострадавших жильцов в администрации Краснооктябрьского района будет организовано собрание, на котором обсудят, в том числе, вопросы оказания гражданам материальной помощи. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, жильцы могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере до 50 тысяч рублей в зависимости от объема понесенного ущерба. Тех жителей, которые остались без крова, могут разместить в муниципальном маневренном жилом фонде.

Пожар, охвативший две квартиры жилого четырехэтажного дома, унес жизни троих человек. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного в полдень, но полностью справиться с пламенем удалось лишь в 16:26. В борьбе с огнем участвовали 37 человек и было задействовано 13 единиц техники. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины возгорания.



