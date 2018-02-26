Волгоградцы из-за снегопада бросили машины и пересели на трамваи

Сегодня в утренние часы пик количество пассажиров на маршрутах скоростного трамвая СТ и СТ-2 увеличилось на четверть по сравнению с средним показателем в будний день. Причиной этого стал аномальный снегопад: выпавшее за минувшую ночь количество снега в 8 раз превысило норму – и многие волгоградцы предпочли отправиться к местам назначения на скоростном трамвае вместо пеших прогулок и поездок на личном автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, по линиям скоростного трамвая пассажиров сегодня перевозили 33 трамвайных состава, всего же на 13 трамвайных маршрутах вышли все 152 вагона. Работники службы пути МУП «Метроэлектротранс» осуществляют уборку снега на остановочных платформах на трамвайных маршрутах и обработку пешеходных зон реагентами.

Сегодня скоростной трамвай почти в 2 раза опережал автомобильный поток, средняя скорость которого существенно замедлилась из-за водителей, не сумевших оперативно перестроить свой стиль вождения. После аномального снегопада сегодня волгоградцев в штатном режиме перевозил по автомобильным дорогам и наземный общественный транспорт. Сегодня утром на маршруты вышли 106 троллейбусов и 306 комфортабельных и безопасных автобусов большой и средней вместимости. В вечерние часы пик количество автобусов на опорных и вспомогательных маршрутах увеличится до 335-ти единиц. Аналогичное количество подвижного состава продолжит работать на линиях и завтра утром, когда муниципальные дорожно-коммунальные службы продолжат уборку дорог и вывоз снежных масс.







