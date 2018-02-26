Волжанин Василий Сухов отметил вековой юбилей









100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Василию Сергеевичу Сухову. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, 23 февраля в тесном семейном кругу собралось несколько поколений семьи Василия Сергеевича, которые с гордостью вспоминали яркие моменты из юношества и взрослой жизни юбиляра. Кстати, ветеран всегда придерживался здорового образа жизни, он до сих пор делает утреннюю гимнастику, а до недавнего времени совершал и регулярные пробежки на школьном стадионе.

«Вы тот, на кого всем нам надо равняться и брать пример! – обратился к юбиляру глава города Игорь Воронин. – Здоровья и жизненных сил, тепла и любви родных и близких. Оставайтесь таким же бодрым и жизнерадостным».



