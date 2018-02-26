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Общество
 26.02.2018 18:00

Волжанин Василий Сухов отметил вековой юбилей



100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Василию Сергеевичу Сухову. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, 23 февраля в тесном семейном кругу собралось несколько поколений семьи Василия Сергеевича, которые с гордостью вспоминали яркие моменты из юношества и взрослой жизни юбиляра. Кстати, ветеран всегда придерживался здорового образа жизни, он до сих пор делает утреннюю гимнастику, а до недавнего времени совершал и регулярные пробежки на школьном стадионе. 
«Вы тот, на кого всем нам надо равняться и брать пример! – обратился к юбиляру глава города Игорь Воронин. – Здоровья и жизненных сил, тепла и любви родных и близких. Оставайтесь таким же бодрым и жизнерадостным». 

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Происшествия 26.02.2018 20:11 (Обновлено: 26.02.2018 21:05)

В Волгограде студента-автомобилиста наказали за «покатушки на ватрушках» Заплатить штраф придется 20-летнему студенту-первокурснику одного из волгоградских техникумов, устроившему опасную поездку своим друзьям в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, найти молодого лихача помогло видео, размещенное в соцсети “Вконтакте”. Там видно, как молодые люди катаются по дороге рядом с ТЦ “Космос” на прицепленных к автомобилю санках-“ватрушках”.   Как уточнили информагентству правоохранители, автомобилист легко отделался. Если бы с его друзьями что-то случилось, то парню пришлось нести уголовную ответственность. 
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Аналитика 26.02.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: огненная беда пришла в четырехэтажку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Неудачная взятка полицейскому: гражданин Таджикистана пытался решить миграционный вопрос при помощи денег. УК не работают без пинка: результаты инспекций дворов Волгограда показывают, что уборка выпавшего снега ведется из рук вон плохо. Улица Краснознаменская меняет облик: пространство у волгоградского ГДЮЦа активно освобождают от торговых павильонов. Рейд «Тонировка»: отдел ГИБДД  по городу Волгограду решительно выявляет владельцев авто со слишком темными стеклами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10. ...
Прочитана: 3081 раз
Общество 26.02.2018 18:03

Для пострадавших от пожара жителей дома №34 по улице Кузнецова подготовили пункт временного размещения. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, он развернут в школе-интернате №8 на улице Ерёменко. На данный момент неизвестно,  воспользуется ли им кто-то из жильцов дома или они разместятся у родных. Всего из здания эвакуировали около 20 человек. Пункт временного размещения оборудован всем необходимым. В частности, предусмотрено горячее питание и приготовлены вещи первой необходимости. Завтра для пострадавших жильцов в администрации Краснооктябрьского района будет организовано собрание, на котором обсудят, в том числе, вопросы оказания гражданам материальной помощи. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, жильцы могут...
Прочитана: 1599 раз
Общество 26.02.2018 17:58

Сегодня в утренние часы пик количество пассажиров на маршрутах скоростного трамвая СТ и СТ-2 увеличилось на четверть по сравнению с средним показателем в будний день. Причиной этого стал аномальный снегопад: выпавшее за минувшую ночь количество снега в 8 раз превысило норму – и многие  волгоградцы предпочли отправиться к местам назначения на скоростном трамвае вместо пеших прогулок и поездок на личном автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, по линиям скоростного трамвая пассажиров сегодня перевозили 33 трамвайных состава, всего же на 13 трамвайных маршрутах вышли все 152 вагона. Работники службы пути МУП «Метроэлектротранс» осуществляют уборку снега на остановочных...
Прочитана: 735 раз
Расследования 26.02.2018 17:51

Отбывшего наказание главу района в Волгоградской области требуют наказать за махинации с землей Члены СНТ «Тюльпан», которые по решению Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области должны снести построенные на земельных участках дома, зеленые насаждения и вернуть землю ГАУ «Юный ястреб», обратились в силовые структуры с просьбой дать оценку действиям бывшего главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова и председателя СНТ «Тюльпан» Павла Черемушникова. Как рассказали ИА «Высота 102» шестеро дачников, которым на выполнение решения суда дали шесть месяцев,  именно этих людей они считают виновными в своих бедах, в частности, в понесенных материальных убытках. Соответствующие заявления поданы в областную прокуратуру, в прокуратуру Среднеахтубинского района,  в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА...
Прочитана: 1538 раз
Расследования 26.02.2018 17:36

Провести девять месяцев на исправработах и возместить нанесенный ущерб придется  Алексею Моисеенко, признанному виновным в халатности, которая привела  к разливу крупной партии бензина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда Светлоярского района.  В мае минувшего года при перекачке восьми железнодорожных цистерн с автомобильным бензином заведующий топливохранилищем военной части Моисеенко не проверил техсостояние резервуара для приема горючего. В результате пренебрежения им инструкций на землю вылилось 212,5 тонн топлива.  Ущерб составил 5 727 090...
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Спорт 26.02.2018 17:23

Волгоградские спортсмены отличились на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин» Заслуженные награды завоевали на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин»,  посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве,  в Тамбове волгоградские спортсмены. Как сообщили ИА «Высота 102» в   ДЮСШ №15, среди призёров – Дмитрий Кулешов, Валерия Кандыба, Леонид Лысенко, Кирилл Пустовалов, Георгий Кобуладзе.  Первое место в турнире среди возрастной группы 18+ и весе свыше 85 кг занял волгоградец Иван Селезнев, который в финале соревнований показал всем своим воспитанникам и тренерам,  как важно иметь стальной характер настоящего Русского Воина.  Успех пришел к Ивану и в командных соревнованиях - вместе с Сергеем Коваленко, Георгием Кобуладзе, Михаилом Никулиным и Дмитрием Зобовым...
Прочитана: 1058 раз
Телеком 26.02.2018 17:21

«Ростелеком» наградил победителей кибертурнира по «World of Tanks» в Волгограде Кибертурнир «Ростелекома», приуроченный ко Дню защитника Отечества, по самой популярной онлайн-игре «World of Tanks», состоялся в Волгограде при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, первое место и кубок «Ростелекома» по итогам боев получила команда «Noname Team». Второе место досталось команде «Пламя ГКВ». На третьем – «Черный Тюльпан». Все они стали обладателями призов и подарков от телекоммуникационного оператора и партнеров.  Девять команд соревновались за кубок «Ростелекома» в уникальном формате кибервстречи на площадке «Cyberarena Волгоград». В рамках поединков «Ростелеком» предоставил доступ к специальным игровым аккаунтам с определенными наборами техники...
Прочитана: 663 раз
Общество 26.02.2018 16:29

Заснеженные дворы в Волгограде управляющие компании чистят плохо или не чистят совсем. Таково мнение практически всех волгоградцев,  которым они поделились  с журналистами  съемочной группы  ИА «Высота 102» во время сегодняшнего объезда внутридомовых территорий в районах города.  В  двух районах  – Краснооктябрьском и Ворошиловском – журналисты редакции застали по одному трактору, чистящему дороги от снега, однако ни одного дворника ни в одном дворе так и не посчастливилось увидеть: их просто не было. Зато двор дома по улице Рабоче-Крестьянской, 8, приводил в порядок один из жильцов многоэтажки. По его признанию, таким образом он...
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Телеком 26.02.2018 15:38

Новые правовые решения «МегаФона» помогут малому и среднему бизнесу «МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица.  Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом, учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К...
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От Сталинграда - до Великой Победы 26.02.2018 15:09

Московские школьники увидели пленение Паулюса в Сталинграде Легендарные страницы истории  - историческую реконструкцию событий зимы 1943 года - воссоздали в Красногорском филиале Музея Победы Московской области. Именно сюда, в  пересыльный лагерь № 27, был доставлен из Сталинграда вместе с генералами 6-й армии немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском военно-историческом обществе, юбилей Сталинградской битвы продолжает отмечаться и после 2 февраля.  Сегодняшняя реконструкция стала самой масштабной в городе за последние годы: были воссозданы два исторических эпизода - бой у штаба 6-й армии вермахта с пленением...
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Расследования 26.02.2018 15:08 (Обновлено: 26.02.2018 15:08)

Отменен приговор по делу о незаконной охоте в Алексеевском районе, в результате которой были убиты шесть диких кабанов - четыре самки и два самца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, дело возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Алексеевский районный суд в декабре 2017 года приговорил двоих местных жителей к штрафу в размере 120 тысяч рублей каждого с запретом на 3 года заниматься охотой. По гражданскому иску областного комитета природных ресурсов и экологии с охотников в солидарном порядке было взыскано 300 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате убийства кабанов. Всего ущерб был оценен в 390...
Прочитана: 1514 раз
Телеком 26.02.2018 14:50

«Ростелеком» представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, облачное решение позволяет корпоративным клиентам «Ростелекома» получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких, как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), ускорение сайта за счет использования сети доставки контента (CDN), а также защищенный распределенный сервис DNS. Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи, а также покупки оборудования и лицензий и содержания штата специалистов по информационной безопасности, что позволяет...
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Происшествия 26.02.2018 14:46

В Волгограде пожарные спасли кота при тушении дома (ВИДЕО) Пожарные «откачали» кота, который надышался дымом во время пожара в доме №34 по ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», огнеборцы нашли полуживого кота в квартире на четвертом этаже в подъезде, где вспыхнул пожар. Пожарные поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой.  Напомним, как уже сообщало ИА “Высота 102”, пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир на первом этаже. Сообщение поступило в 12-00, однако, по словам соседей, дымом в доме пахло еще задолго до этого, но почему-то это не напугало людей. В эпицентре пожара были найдены тела двоих...
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Телеком 26.02.2018 14:33 (Обновлено: 26.02.2018 14:46)

Владельцы банковских карт «МегаФона» получат кешбэк до 20% за покупки подарков Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино. При оплате банковской картой на онлайн рынке «Flowwow» кешбэк составит 20%, в магазине «Гранд Флора» – 13%. Возврат денежных средств за покупку модных аксессуаров в «Диве» для держателей карт составит 15%, товаров для дома в «Семь+Я», косметики в «РивГош» и продукции сети «Санги Стиль» – 10%, игрушек в интернет-магазине «Той ру» – 5%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.        Банковская карта «МегаФона» и партнеры дарят кешбэк и на заказ...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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