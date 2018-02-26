





Смотрите сегодня в программе: огненная беда пришла в четырехэтажку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Неудачная взятка полицейскому: гражданин Таджикистана пытался решить миграционный вопрос при помощи денег. УК не работают без пинка: результаты инспекций дворов Волгограда показывают, что уборка выпавшего снега ведется из рук вон плохо. Улица Краснознаменская меняет облик: пространство у волгоградского ГДЮЦа активно освобождают от торговых павильонов. Рейд «Тонировка»: отдел ГИБДД по городу Волгограду решительно выявляет владельцев авто со слишком темными стеклами.





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