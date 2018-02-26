Провести девять месяцев на исправработах и возместить нанесенный ущерб придется Алексею Моисеенко, признанному виновным в халатности, которая привела к разливу крупной партии бензина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе приговор суда Светлоярского района.

В мае минувшего года при перекачке восьми железнодорожных цистерн с автомобильным бензином заведующий топливохранилищем военной части Моисеенко не проверил техсостояние резервуара для приема горючего. В результате пренебрежения им инструкций на землю вылилось 212,5 тонн топлива. Ущерб составил 5 727 090 рублей 60 копеек. Отметим, что на период исправительных работ с Моисеенко будет удерживаться 5% его заработка.