Волгоградские спортсмены отличились на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин»









Заслуженные награды завоевали на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин», посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве, в Тамбове волгоградские спортсмены. Как сообщили ИА «Высота 102» в ДЮСШ №15, среди призёров – Дмитрий Кулешов, Валерия Кандыба, Леонид Лысенко, Кирилл Пустовалов, Георгий Кобуладзе.

Первое место в турнире среди возрастной группы 18+ и весе свыше 85 кг занял волгоградец Иван Селезнев, который в финале соревнований показал всем своим воспитанникам и тренерам, как важно иметь стальной характер настоящего Русского Воина. Успех пришел к Ивану и в командных соревнованиях - вместе с Сергеем Коваленко, Георгием Кобуладзе, Михаилом Никулиным и Дмитрием Зобовым было завоевано призовое место.













Соревнования в Тамбове занесены в Единый Календарный план министерства спорта РФ на 2018 год и собрали 430 участников из 16 регионов страны.