



Члены СНТ «Тюльпан», которые по решению Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области должны снести построенные на земельных участках дома, зеленые насаждения и вернуть землю ГАУ «Юный ястреб», обратились в силовые структуры с просьбой дать оценку действиям бывшего главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова и председателя СНТ «Тюльпан» Павла Черемушникова. Как рассказали ИА «Высота 102» шестеро дачников, которым на выполнение решения суда дали шесть месяцев, именно этих людей они считают виновными в своих бедах, в частности, в понесенных материальных убытках. Соответствующие заявления поданы в областную прокуратуру, в прокуратуру Среднеахтубинского района, в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", в 2010 году несколько жителей Волжского стали членами СНТ «Тюльпан», которое располагается на территории Среднеахтубинского района. Люди заплатили солидный взнос председателю общества – около 100 тысяч рублей – и получили участки, которые были дополнительно выделены товариществу постановлением главы Среднеахтуинского района Сергея Тихонова. Однако в 2014 году, когда Тихонов был осужден за махинации со зданием школы в селе Рахинка, прокурор Среднеахтубинского района добился отмены постановления экс-главы района о выделении земли СНТ «Тюльпан» как незаконного акта. Как выяснилось, данные участки принадлежали государственному автономному учреждению «Юный ястреб», которое располагалось на землях бывшего авиаклуба имени Хользунова в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. И вот недавно Среднеахтубинский районный суд признал незаконными постройки шести волжан, членов СНТ «Тюльпан». Люди, многие из которых уже в возрасте, которые успели построить здесь дома и которые теперь должны найти средства на снос этих построек, считают себя пострадавшими от незаконных действий вышеуказанных граждан. И просят правоохранительные органы разобраться в этой темной истории.









Между тем, у волжан остается надежда на то, что в апелляционной инстанции им удастся отстоять свои дома. Люди уверены, что они являлись законопослушными гражданами, и честно оплатили и свои участки, и членство в СНТ. Сегодня в Волгоградский облсуд была подана апелляционная жалоба на решение Среднеахтубинского районного суда.

К слову, как стало известно ИА «Высота 102», после того, как Сергей Тихонов перестал быть главой Среднеахтубинского района, начались процессы оспаривания многих сделок с землей, которые были реализованы в его бытность руководителем района. Нередко речь шла о добросовестных приобретателях земли.



