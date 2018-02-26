В Волгограде отменили приговор о незаконной охоте на стаю кабанов

Отменен приговор по делу о незаконной охоте в Алексеевском районе, в результате которой были убиты шесть диких кабанов - четыре самки и два самца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, дело возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Алексеевский районный суд в декабре 2017 года приговорил двоих местных жителей к штрафу в размере 120 тысяч рублей каждого с запретом на 3 года заниматься охотой. По гражданскому иску областного комитета природных ресурсов и экологии с охотников в солидарном порядке было взыскано 300 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате убийства кабанов. Всего ущерб был оценен в 390 тысяч рублей. По материалам дела, на особо охраняемой природной территории охотники произвели несколько выстрелов из ружей в направление стаи диких кабанов, в результате убив несколько особей. Осужденные отрицали свою причастность к незаконной охоте, просили приговор отменить, а уголовное преследование прекратить. Представитель прокуратуры отмечал, что приговор является законным, обоснованным и справедливым, просил оставить его без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах и возражениях на них, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции принял решение приговор отменить. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



