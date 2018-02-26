Московские школьники увидели пленение Паулюса в Сталинграде

Легендарные страницы истории - историческую реконструкцию событий зимы 1943 года - воссоздали в Красногорском филиале Музея Победы Московской области. Именно сюда, в пересыльный лагерь № 27, был доставлен из Сталинграда вместе с генералами 6-й армии немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском военно-историческом обществе, юбилей Сталинградской битвы продолжает отмечаться и после 2 февраля.

Сегодняшняя реконструкция стала самой масштабной в городе за последние годы: были воссозданы два исторических эпизода - бой у штаба 6-й армии вермахта с пленением фельдмаршала Паулюса в Сталинграде и его прибытие под конвоем.

«Главными зрителями стали дети и подростки. Исторический урок мы хотели преподать так, чтобы молодежь, вернувшись домой, захотела открыть книгу, вспомнить воевавших предков», - подчеркнули в военно-историческом обществе. Присутствующим рассказали также о подвиге солдата Михаила Паникахи, который, будучи раненым и объятым огнем, нашел в себе силы броситься на вражеский танк и остановить его ценой своей жизни, легендарном снайпере Василии Зайцеве, уничтожившем в Сталинграде 225 врагов, включая 11 снайперов, о великом подвиге советских солдат, завоевавших победу.