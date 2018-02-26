«Ростелеком» представил новое решение для защиты и ускорения веб-ресурсов

«Ростелеком» представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, облачное решение позволяет корпоративным клиентам «Ростелекома» получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких, как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), ускорение сайта за счет использования сети доставки контента (CDN), а также защищенный распределенный сервис DNS.

Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи, а также покупки оборудования и лицензий и содержания штата специалистов по информационной безопасности, что позволяет клиенту сфокусироваться на развитии своего бизнеса, а задачи по информационной безопасности передать на аутсорсинг.

«Ростелеком» является одним из наиболее опытных и компетентных провайдеров сервисов кибербезопасности на российском рынке. Мы предоставляем клиентам возможность не погружаться в технические детали организации защиты от угроз в сети Интернет своего бизнеса. Наши специалисты могут проанализировать систему информационной безопасности заказчика и предложить оптимальный по стоимости и функциональности комплекс эффективных мер. При этом клиенты «Ростелекома» получают сервисы информационной безопасности наряду с традиционными телекоммуникационными и облачными решениями от одного оператора – оказание услуг удобно и легко контролировать», — говорит Директор Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Муслим Меджлумов.

По словам генерального директора NGENIX (входит в состав «Ростелеком») Константина Чумаченко, кибератаки с каждым годом обходятся бизнесу все дороже, спрос на услуги защиты веб-ресурсов растет. Совместный облачный сервис «Ростелекома» и NGENIX в сотни раз производительнее, чем доступные на рынке «внутренние» решения. Кроме этого, облако на 30-70% сокращает затраты клиентов на организацию защиты.