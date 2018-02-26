В Волгограде пожарные спасли кота при тушении дома (ВИДЕО)















Пожарные «откачали» кота, который надышался дымом во время пожара в доме №34 по ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», огнеборцы нашли полуживого кота в квартире на четвертом этаже в подъезде, где вспыхнул пожар. Пожарные поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой.

Напомним, как уже сообщало ИА “Высота 102”, пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир на первом этаже. Сообщение поступило в 12-00, однако, по словам соседей, дымом в доме пахло еще задолго до этого, но почему-то это не напугало людей. В эпицентре пожара были найдены тела двоих женщин и одного мужчины, личности их и возраст уточняются. В данной квартире, по свидетельству соседей, проживали пожилая лежачая женщина со своим сыном, владельцем двух ротвейлеров. По словам соседей, в квартире, где вспыхнул огонь, и раньше случались мелкие ЧП, например, здесь часто забывали об оставленной на плите еде.

К настоящему времени из дома эвакуировано около 20 человек - они стоят на улице и ждут, когда пожарные закончат работу. Огнеборцы тщательно обследуют комнаты, расположенные над сгоревшей квартирой, на предмет возможного тления стен, которые сделаны из дранки и являются крайне пожароопасными.



