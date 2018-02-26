Владельцы банковских карт «МегаФона» получат кешбэк до 20% за покупки подарков





Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино. При оплате банковской картой на онлайн рынке «Flowwow» кешбэк составит 20%, в магазине «Гранд Флора» – 13%. Возврат денежных средств за покупку модных аксессуаров в «Диве» для держателей карт составит 15%, товаров для дома в «Семь+Я», косметики в «РивГош» и продукции сети «Санги Стиль» – 10%, игрушек в интернет-магазине «Той ру» – 5%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.

Банковская карта «МегаФона» и партнеры дарят кешбэк и на заказ развлечений. Посетители ресторана «Жаровня» и сети кофеен «Шоколадница» могут получить возврат денег по своей карте в размере 10%, а ресторана «Шикари» –15%. Сервис покупки билетов в кино «Киноход» дарит 20% скидку при оплате картой «МегаФона». Кешбэк от заказа услуг умного супермаркета «Элементари» и клининговой компании «Братья Чистовы» составит 25% и 20% соответственно.

«Новая акция для держателей банковских карт «МегаФона» позволит клиентам не только порадовать своих друзей и близких, но и получить приятный бонус в виде кешбэка до 20%. Банковская карта «МегаФона», счетом которой является счет мобильного телефона, дает возможность клиентам выгодно и безопасно совершать покупки товаров и услуг, как в интернете, так и офлайн», – прокомментировала операционный директор АО «МегаЛабс» Екатерина Рыжова.

Кешбэк начисляется в соответствии с правилами партнёрской программы лояльности «МегаФона».

Акция, которая проводится совместно с партнерами банковской картой, действует с 5 февраля по 31 марта 2018 года.

Подробные условия выпуска карты и обслуживания на https://bank.megafon.ru/

Эмитент карты ООО «Банк Раунд».



