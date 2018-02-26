В Волгограде открывается выставка фотофактов пленения Паулюса





1 марта 2018 г. в музее «Память» состоится открытие выставки «Они пленили Паулюса». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», на выставке представлены фотографии и документы Ф. М. Ильченко - первого советского офицера, оказавшегося в расположении штаба немецкой армии; Д. А. Бурмакова, командира 38-й мотострелковой бригады и его заместителя Л. А. Винокура, который совместно с офицерами 64-й армии Б. И. Мутовиным и И. М. Рыжовым провел предварительные переговоры; И. А. Ласкина, начальника штаба 64-й армии, принявшего капитуляцию Ф. Паулюса; других бойцов и командиров Красной Армии. Также можно ознакомиться с выдержками из воспоминаний и свидетельств ветеранов, участвовавших в пленении немецкого командующего. Для того, чтобы погрузиться в атмосферу того времени, посетители также смогут «побывать» на воссозданном наблюдательном пункте минометного батальона с видом на площадь Павших Борцов и услышать голоса ветеранов бригады, познакомившись с фрагментами аудиозаписей их воспоминаний. Работа выставки продлится до 1 июня 2018 г.









Справка. 38-я мотострелковая бригада 1 марта 1943 г. была преобразована в 7-ю гвардейскую мотострелковую бригаду. 16 марта 1943 г. бригаде «за исключительные заслуги в деле освобождения гор. Сталинграда» было присвоено почетное наименование «Сталинградская».



