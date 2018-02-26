Три человека погибли при пожаре в Волгограде (ВИДЕО)











Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Кузнецова поступило на пульт дежурного в 12:00. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров. Были эвакуированы жильцы верхних этажей. На данный момент продолжается ликвидация отдельных очагов возгорания. Личности погибших и причины пожара устанавливаются. Информация уточняется. Напомним, накануне МЧС обращалось к жителям региона с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности.

Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители дома, где произошел пожар, пламя вспыхнуло в квартире, в которой проживали пожилая женщина со своим сыном, владельцем двух ротвейлеров. Затем огонь перекинулся и в квартиру, расположенную этажом выше. Кто третий погибший – информация уточняется. По словам соседей, в квартире, которая стала эпицентром пожара, и раньше случались мелкие ЧП, например, здесь часто забывали об оставленной на плите еде.

К настоящему времени из дома эвакуировано около 20 человек - они стоят на улице и ждут, когда пожарные закончат работу. Огнеборцы тщательно обследуют квартиры, расположенные над квартирой, где был эпицентр пожара, на предмет возможного тления стен, которые сделаны из дранки и являются крайне пожароопасными. Четырехэтажный дом построен в 1950 году.