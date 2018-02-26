





Заснеженные дворы в Волгограде управляющие компании чистят плохо или не чистят совсем. Таково мнение практически всех волгоградцев, которым они поделились с журналистами съемочной группы ИА «Высота 102» во время сегодняшнего объезда внутридомовых территорий в районах города. В двух районах – Краснооктябрьском и Ворошиловском – журналисты редакции застали по одному трактору, чистящему дороги от снега, однако ни одного дворника ни в одном дворе так и не посчастливилось увидеть: их просто не было. Зато двор дома по улице Рабоче-Крестьянской, 8, приводил в порядок один из жильцов многоэтажки. По его признанию, таким образом он постоянно «помогает» управляющей компании, которой волгоградцы платят немалые деньги за обслуживание территории.

Между тем, как пояснили «Высоте 102» в пресс-службе администрации города, качество уборки во дворах во всех районах города сегодня проверяют специалисты административно-технических отделов районных коммунальных служб. Обо всех случаях некачественной уборки волгоградцам рекомендуют сообщать в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию - проверки на регулярной основе проходят во всех районах. За халатное отношение к своим обязанностям обслуживающим организациям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Подробности – в видеоматериале информагентства.