В Волгограде на один жилой долгострой стало меньше





Ключи от квартир спустя семь лет после начала строительства дома №7 по улице Лавочкина получают новоселы в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего в этом 22-этажном строении жилье по договорам долевого участия купили 57 человек. После того, как стройка была заморожена, выяснилось, что денежные средства добросовестных приобретателей квартир застройщик тратил на нецелевые нужды. В прошлом году достройкой проблемного объекта занялась компания «Пересвет-Юг».

В 2018-2019 годах в регионе планируется завершить возведение 21 проблемного многоквартирного дома, из которых до конца этого года достроят 17 объектов. В настоящее время в числе жилых недостроев числится 42 дома, квартиры в которых купили свыше 3 тысяч человек.



