В Волгограде для ЧМ ищут временных гидов со знанием языков

Стартовал набор временного персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на жд вокзалах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО "Транспортная дирекция 2018", работников набирают для координации и информирования болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года на железнодорожных вокзалах городов-организаторов. Период работы - с 12 июня 2018 года по 17 июля 2018 года.

Временный персонал будет оказывать помощь болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Набор будет производиться на более чем 900 различных вакансий. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств.

Привлекаемые сотрудники должны хорошо владеть одним из международных языков: английским, немецким, французским или испанским. Заявки будут приниматься до 30 марта 2018 года, после которого состоится первичный отбор и дальнейшее обучение сотрудников.

Стать частью команды организаторов чемпионата мира по футболу 2018 может любой гражданин России старше 18 лет. Заявки принимаются на сайте:https://staff.transport2018.com/.



