Пропавшего накануне во время подводной охоты известного предпринимателя, политика, бизнесмена и художника Станислава Рыгина сейчас ищут водолазы-спасатели. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в службе спасения Волгоградской области. Напомним, генеральный директор фирмы "Волгоград-мясопродукт", баллотировавшийся в 2003 году на должность мэра Волгограда, пропал накануне. Мужчина утром отправился на подводную охоту и домой не вернулся. Вечером об его исчезновении в полицию заявила супруга. Машина волгоградца была обнаружена на острове Зеленом в Волжском. По данным ГУ МВД, на остров Станислав Рыгин отправился с другом на двух машинах. Свою машину бизнесмен оставил ниже по течению - где планировал выплыть, а друг вывез его выше по течению, а сам уехал.

Подводный охотник с десятилетним стажем Николай Меренцов так прокомментировал информагентству случившееся: “Подводная охота зимой требует хорошей моральной и физической подготовки. Нырять приходится в толстых костюмах и с серьезной отгрузкой. Так как стоячие водоёмы, водохранилища, затоны, заводи укрыты льдом, охотники ныряют на открытых участках Волги с течением. В мороз лед часто формируется пластинами. С берега, кажется, что плывет небольшая льдина, но под водой она оказывается намного крупнее.” Часто, по словам Николая, такие пластины наслаиваются друг на друга, и их толщина может достигать полуметра. Это нужно учитывать при всплытии на поверхность, ведь порой единственный путь из ледяной ловушки ведет не к берегу, а в сторону открытой воды. К этому тоже надо быть готовым, считает опытный подводный охотник. “Лучше всего, когда подводные охотники действуют парами или тройками, с лодки и возможностью постоянной страховки. Ныряют по очереди или двое ныряют, а один управляет плавсредством. Если нет лодки, то часто действую так: едут на двух машинах, одну оставляют ниже по течению, там где планируют выйти из воды, а на второй едут выше и группой сплавляются до оставленного транспорта. А уже на нем возвращаются назад. Но встречаются такие случаи, когда акватория и прилегающие к ней прибрежные зоны вынуждают возвращаться пешком через труднопроходимые участки. В свете случившегося хочу пожелать своим братьям, подводным охотникам, быть бдительными и соблюдать особую осторожность при охоте зимой. Подводная охота - это невероятная страсть, но надо помнить, что жизнь одна, и не стоит приносить ее в жертву самоуверенности и собственной небрежности.” - считает Николай Меренцов.