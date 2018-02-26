|Происшествия
|26.02.2018 12:46
Водолазы продолжили поиски пропавшего на подводной охоте экс-кандидата в мэры Волгограда
Пропавшего накануне во время подводной охоты известного предпринимателя, политика, бизнесмена и художника Станислава Рыгина сейчас ищут водолазы-спасатели. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в службе спасения Волгоградской области. Напомним, генеральный директор фирмы "Волгоград-мясопродукт", баллотировавшийся в 2003 году на должность мэра Волгограда, пропал накануне. Мужчина утром отправился на подводную охоту и домой не вернулся. Вечером об его исчезновении в полицию заявила супруга. Машина волгоградца была обнаружена на острове Зеленом в Волжском. По данным ГУ МВД, на остров Станислав Рыгин отправился с другом на двух машинах. Свою машину бизнесмен оставил ниже по течению - где планировал выплыть, а друг вывез его выше по течению, а сам уехал.
Подводный охотник с десятилетним стажем Николай Меренцов так прокомментировал информагентству случившееся: “Подводная охота зимой требует хорошей моральной и физической подготовки. Нырять приходится в толстых костюмах и с серьезной отгрузкой. Так как стоячие водоёмы, водохранилища, затоны, заводи укрыты льдом, охотники ныряют на открытых участках Волги с течением. В мороз лед часто формируется пластинами. С берега, кажется, что плывет небольшая льдина, но под водой она оказывается намного крупнее.” Часто, по словам Николая, такие пластины наслаиваются друг на друга, и их толщина может достигать полуметра. Это нужно учитывать при всплытии на поверхность, ведь порой единственный путь из ледяной ловушки ведет не к берегу, а в сторону открытой воды. К этому тоже надо быть готовым, считает опытный подводный охотник. “Лучше всего, когда подводные охотники действуют парами или тройками, с лодки и возможностью постоянной страховки. Ныряют по очереди или двое ныряют, а один управляет плавсредством. Если нет лодки, то часто действую так: едут на двух машинах, одну оставляют ниже по течению, там где планируют выйти из воды, а на второй едут выше и группой сплавляются до оставленного транспорта. А уже на нем возвращаются назад. Но встречаются такие случаи, когда акватория и прилегающие к ней прибрежные зоны вынуждают возвращаться пешком через труднопроходимые участки. В свете случившегося хочу пожелать своим братьям, подводным охотникам, быть бдительными и соблюдать особую осторожность при охоте зимой. Подводная охота - это невероятная страсть, но надо помнить, что жизнь одна, и не стоит приносить ее в жертву самоуверенности и собственной небрежности.” - считает Николай Меренцов.
Фото с личной страницы Станислава Рыгина в соцсети
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|26.02.2018 17:23
Заслуженные награды завоевали на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин», посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве, в Тамбове волгоградские спортсмены. Как сообщили ИА «Высота 102» в ДЮСШ №15, среди призёров – Дмитрий Кулешов, Валерия Кандыба, Леонид Лысенко, Кирилл Пустовалов, Георгий Кобуладзе. Первое место в турнире среди возрастной группы 18+ и весе свыше 85 кг занял волгоградец Иван Селезнев, который в финале соревнований показал всем своим воспитанникам и тренерам, как важно иметь стальной характер настоящего Русского Воина. Успех пришел к Ивану и в командных соревнованиях - вместе с Сергеем Коваленко, Георгием Кобуладзе, Михаилом Никулиным и Дмитрием Зобовым...
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|Телеком
|26.02.2018 17:21
Кибертурнир «Ростелекома», приуроченный ко Дню защитника Отечества, по самой популярной онлайн-игре «World of Tanks», состоялся в Волгограде при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, первое место и кубок «Ростелекома» по итогам боев получила команда «Noname Team». Второе место досталось команде «Пламя ГКВ». На третьем – «Черный Тюльпан». Все они стали обладателями призов и подарков от телекоммуникационного оператора и партнеров. Девять команд соревновались за кубок «Ростелекома» в уникальном формате кибервстречи на площадке «Cyberarena Волгоград». В рамках поединков «Ростелеком» предоставил доступ к специальным игровым аккаунтам с определенными наборами техники...
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|Общество
|26.02.2018 16:29
Заснеженные дворы в Волгограде управляющие компании чистят плохо или не чистят совсем. Таково мнение практически всех волгоградцев, которым они поделились с журналистами съемочной группы ИА «Высота 102» во время сегодняшнего объезда внутридомовых территорий в районах города. В двух районах – Краснооктябрьском и Ворошиловском – журналисты редакции застали по одному трактору, чистящему дороги от снега, однако ни одного дворника ни в одном дворе так и не посчастливилось увидеть: их просто не было. Зато двор дома по улице Рабоче-Крестьянской, 8, приводил в порядок один из жильцов многоэтажки. По его признанию, таким образом он...
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|Телеком
|26.02.2018 15:38
«МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица. Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом, учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|26.02.2018 15:09
Легендарные страницы истории - историческую реконструкцию событий зимы 1943 года - воссоздали в Красногорском филиале Музея Победы Московской области. Именно сюда, в пересыльный лагерь № 27, был доставлен из Сталинграда вместе с генералами 6-й армии немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском военно-историческом обществе, юбилей Сталинградской битвы продолжает отмечаться и после 2 февраля. Сегодняшняя реконструкция стала самой масштабной в городе за последние годы: были воссозданы два исторических эпизода - бой у штаба 6-й армии вермахта с пленением...
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|Расследования
|26.02.2018 15:08 (Обновлено: 26.02.2018 15:08)
Отменен приговор по делу о незаконной охоте в Алексеевском районе, в результате которой были убиты шесть диких кабанов - четыре самки и два самца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, дело возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Алексеевский районный суд в декабре 2017 года приговорил двоих местных жителей к штрафу в размере 120 тысяч рублей каждого с запретом на 3 года заниматься охотой. По гражданскому иску областного комитета природных ресурсов и экологии с охотников в солидарном порядке было взыскано 300 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате убийства кабанов. Всего ущерб был оценен в 390...
Прочитана: 912 раз
|Телеком
|26.02.2018 14:50
«Ростелеком» представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, облачное решение позволяет корпоративным клиентам «Ростелекома» получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких, как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), ускорение сайта за счет использования сети доставки контента (CDN), а также защищенный распределенный сервис DNS. Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи, а также покупки оборудования и лицензий и содержания штата специалистов по информационной безопасности, что позволяет...
Прочитана: 270 раз
|Происшествия
|26.02.2018 14:46
Пожарные «откачали» кота, который надышался дымом во время пожара в доме №34 по ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», огнеборцы нашли полуживого кота в квартире на четвертом этаже в подъезде, где вспыхнул пожар. Пожарные поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой. Напомним, как уже сообщало ИА “Высота 102”, пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир на первом этаже. Сообщение поступило в 12-00, однако, по словам соседей, дымом в доме пахло еще задолго до этого, но почему-то это не напугало людей. В эпицентре пожара были найдены тела двоих...
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|Телеком
|26.02.2018 14:33 (Обновлено: 26.02.2018 14:46)
Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино. При оплате банковской картой на онлайн рынке «Flowwow» кешбэк составит 20%, в магазине «Гранд Флора» – 13%. Возврат денежных средств за покупку модных аксессуаров в «Диве» для держателей карт составит 15%, товаров для дома в «Семь+Я», косметики в «РивГош» и продукции сети «Санги Стиль» – 10%, игрушек в интернет-магазине «Той ру» – 5%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Банковская карта «МегаФона» и партнеры дарят кешбэк и на заказ...
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|Культура
|26.02.2018 13:37
1 марта 2018 г. в музее «Память» состоится открытие выставки «Они пленили Паулюса». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», на выставке представлены фотографии и документы Ф. М. Ильченко - первого советского офицера, оказавшегося в расположении штаба немецкой армии; Д. А. Бурмакова, командира 38-й мотострелковой бригады и его заместителя Л. А. Винокура, который совместно с офицерами 64-й армии Б. И. Мутовиным и И. М. Рыжовым провел предварительные переговоры; И. А. Ласкина, начальника штаба 64-й армии, принявшего капитуляцию Ф. Паулюса; других бойцов и командиров Красной Армии. Также можно ознакомиться с выдержками из воспоминаний и свидетельств ветеранов,...
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|Происшествия
|26.02.2018 13:11
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Кузнецова поступило на пульт дежурного в 12:00. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров. Были эвакуированы жильцы верхних этажей. На данный момент продолжается ликвидация отдельных очагов возгорания. Личности погибших и причины пожара устанавливаются. Информация уточняется. Напомним, накануне МЧС обращалось к жителям региона с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители дома, где произошел пожар, пламя вспыхнуло в квартире, в которой...
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|Общество
|26.02.2018 12:55
Ключи от квартир спустя семь лет после начала строительства дома №7 по улице Лавочкина получают новоселы в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего в этом 22-этажном строении жилье по договорам долевого участия купили 57 человек. После того, как стройка была заморожена, выяснилось, что денежные средства добросовестных приобретателей квартир застройщик тратил на нецелевые нужды. В прошлом году достройкой проблемного объекта занялась компания «Пересвет-Юг». В 2018-2019 годах в регионе планируется завершить возведение 21 проблемного многоквартирного дома, из которых до конца этого года достроят 17 объектов. В настоящее время в числе жилых недостроев...
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|Спорт
|26.02.2018 12:43
Стартовал набор временного персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на жд вокзалах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО "Транспортная дирекция 2018", работников набирают для координации и информирования болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года на железнодорожных вокзалах городов-организаторов. Период работы - с 12 июня 2018 года по 17 июля 2018 года. Временный персонал будет оказывать помощь болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Набор будет производиться на более чем 900 различных вакансий. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств. Привлекаемые...
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|Происшествия
|26.02.2018 12:24
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в двустороннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка выявлена партия табачной продукции без акцизных марок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Волгоградской области, при осмотре «Лады Приоры» сотрудники управления обнаружили блоки сигарет сербской марки «Fast», на которых отсутствовали акцизные марки. За рулем автомобиля находился 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который следовал по маршруту «Джанибек-Палласовка». Со слов мужчины, данную партию сигарет он приобрел для личного пользования. Контрафактная продукция передана сотрудникам Астраханской таможни. Напомним, ранее пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области уже...
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|Расследования
|26.02.2018 12:18
Доступ к сайту с информацией о способе контрабанды сотовых телефонов в места не столь отдаленные был заблокирован по требованию прокуратуры. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя надзорного ведомства Волгоградской области Оксана Черединина. Ресурс с запрещенной информацией был обнаружен во время интернет-мониторинга, проведенного волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Доступ к сайту регистрации не требовал. Решение о блокировки доступа к ресурсу принял Тракторозаводский районный суд. Соответствующие документы уже направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. По данным прокуратуры, за минувший год были пресечены 2318 попыток доставки сотовых...
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Водолазы продолжили поиски пропавшего на подводной охоте экс-кандидата в мэры Волгограда 20
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