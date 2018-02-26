В Волгоградской области заключенные останутся без мобильников

Доступ к сайту с информацией о способе контрабанды сотовых телефонов в места не столь отдаленные был заблокирован по требованию прокуратуры. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя надзорного ведомства Волгоградской области Оксана Черединина. Ресурс с запрещенной информацией был обнаружен во время интернет-мониторинга, проведенного волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Доступ к сайту регистрации не требовал. Решение о блокировки доступа к ресурсу принял Тракторозаводский районный суд. Соответствующие документы уже направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

По данным прокуратуры, за минувший год были пресечены 2318 попыток доставки сотовых телефонов в исправительные учреждения региона.



