|Расследования
|26.02.2018 11:38
Страховщики из Рязани попытались избежать выплат за долгострой в Волгограде
Суд отказал страховой компании «Респект» в аннулировании договоров страхования квартир в ЖК «Парк Европейский», строительство которого заморожено в Волгограде с 2016 года. Как сообщает ИА «Высота 102», исковые требования фирмы из Рязани к волгоградскому застройщику «Орион» отклонил арбитражный суд Рязанской области. В качестве третьих лиц участниками процесса выступают инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области и 214 дольщиков, квартиры которых были застрахованы.
Полгода назад в отношении «Ориона» в рамках арбитражного дела о банкротстве было введено наблюдение. Уже через месяц по итогам данной процедуры застройщика могут признать банкротом, а, значит, для страховой компании может наступить страховой случай. Однако «Респект», как следует из материалов суда, считает себя обманутым, а потому не видит оснований для выплаты крупной денежной суммы. Так, страховая компания заявила о том, что «Орион» при заключении договоров якобы скрыл наличие судебных исков в свой адрес.
В соответствии с федеральным законодательством застройщик обязан информировать страховщика о фактах, которые могут повлиять на наступление страхового случая. Однако и сама страховая компания должна проявлять определенную расторопность и осмотрительность при проверке своего контрагента. В данном случае, как сделал вывод арбитраж, сведения о судебных процессах с участием «Ориона» находятся в отрытом доступе на сайтах судебных органов. «При достаточной степени заботливости и осмотрительности с учетом наличия современных средств телекоммуникации и связи (…) истец имел возможность проверить достаточность и полноту предоставляемых ему сведений и оценки страхового риска», - указано в решении арбитражного суда Рязанской области. Кроме того, суд установил, что страховая компания пропустила срок исковой давности, составляющий один год. Тогда как после заключения договоров страхования на момент обращения в суд прошло уже 1,5 года. Решение арбитражного суда Рязанской области не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский» - 1394 человека. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании-застройщика о хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объекта. Несколько человек, в том числе гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, находятся под арестом.
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|Спорт
|26.02.2018 17:23
Заслуженные награды завоевали на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин», посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве, в Тамбове волгоградские спортсмены. Как сообщили ИА «Высота 102» в ДЮСШ №15, среди призёров – Дмитрий Кулешов, Валерия Кандыба, Леонид Лысенко, Кирилл Пустовалов, Георгий Кобуладзе. Первое место в турнире среди возрастной группы 18+ и весе свыше 85 кг занял волгоградец Иван Селезнев, который в финале соревнований показал всем своим воспитанникам и тренерам, как важно иметь стальной характер настоящего Русского Воина. Успех пришел к Ивану и в командных соревнованиях - вместе с Сергеем Коваленко, Георгием Кобуладзе, Михаилом Никулиным и Дмитрием Зобовым...
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|Телеком
|26.02.2018 17:21
Кибертурнир «Ростелекома», приуроченный ко Дню защитника Отечества, по самой популярной онлайн-игре «World of Tanks», состоялся в Волгограде при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, первое место и кубок «Ростелекома» по итогам боев получила команда «Noname Team». Второе место досталось команде «Пламя ГКВ». На третьем – «Черный Тюльпан». Все они стали обладателями призов и подарков от телекоммуникационного оператора и партнеров. Девять команд соревновались за кубок «Ростелекома» в уникальном формате кибервстречи на площадке «Cyberarena Волгоград». В рамках поединков «Ростелеком» предоставил доступ к специальным игровым аккаунтам с определенными наборами техники...
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|Общество
|26.02.2018 16:29
Заснеженные дворы в Волгограде управляющие компании чистят плохо или не чистят совсем. Таково мнение практически всех волгоградцев, которым они поделились с журналистами съемочной группы ИА «Высота 102» во время сегодняшнего объезда внутридомовых территорий в районах города. В двух районах – Краснооктябрьском и Ворошиловском – журналисты редакции застали по одному трактору, чистящему дороги от снега, однако ни одного дворника ни в одном дворе так и не посчастливилось увидеть: их просто не было. Зато двор дома по улице Рабоче-Крестьянской, 8, приводил в порядок один из жильцов многоэтажки. По его признанию, таким образом он...
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|Телеком
|26.02.2018 15:38
«МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж». В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица. Как пояснила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, в течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом, учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|26.02.2018 15:09
Легендарные страницы истории - историческую реконструкцию событий зимы 1943 года - воссоздали в Красногорском филиале Музея Победы Московской области. Именно сюда, в пересыльный лагерь № 27, был доставлен из Сталинграда вместе с генералами 6-й армии немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском военно-историческом обществе, юбилей Сталинградской битвы продолжает отмечаться и после 2 февраля. Сегодняшняя реконструкция стала самой масштабной в городе за последние годы: были воссозданы два исторических эпизода - бой у штаба 6-й армии вермахта с пленением...
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|Расследования
|26.02.2018 15:08 (Обновлено: 26.02.2018 15:08)
Отменен приговор по делу о незаконной охоте в Алексеевском районе, в результате которой были убиты шесть диких кабанов - четыре самки и два самца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, дело возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Алексеевский районный суд в декабре 2017 года приговорил двоих местных жителей к штрафу в размере 120 тысяч рублей каждого с запретом на 3 года заниматься охотой. По гражданскому иску областного комитета природных ресурсов и экологии с охотников в солидарном порядке было взыскано 300 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате убийства кабанов. Всего ущерб был оценен в 390...
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|Телеком
|26.02.2018 14:50
«Ростелеком» представил новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов. Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, облачное решение позволяет корпоративным клиентам «Ростелекома» получить многоуровневую защиту веб-ресурсов от широкого спектра атак без раскрытия «чувствительных данных», таких, как банковская тайна и персональные данные клиентов. В состав решения входит защита от DDoS-атак, эксплуатации уязвимостей веб-приложений и других противоправных действий киберпреступников (Web Application Firewall), ускорение сайта за счет использования сети доставки контента (CDN), а также защищенный распределенный сервис DNS. Облачное решение не требует подключения к определенному оператору связи, а также покупки оборудования и лицензий и содержания штата специалистов по информационной безопасности, что позволяет...
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|Происшествия
|26.02.2018 14:46
Пожарные «откачали» кота, который надышался дымом во время пожара в доме №34 по ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», огнеборцы нашли полуживого кота в квартире на четвертом этаже в подъезде, где вспыхнул пожар. Пожарные поделились с животным сжатым кислородом из баллона, который всегда берут с собой. Напомним, как уже сообщало ИА “Высота 102”, пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир на первом этаже. Сообщение поступило в 12-00, однако, по словам соседей, дымом в доме пахло еще задолго до этого, но почему-то это не напугало людей. В эпицентре пожара были найдены тела двоих...
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|Телеком
|26.02.2018 14:33 (Обновлено: 26.02.2018 14:46)
Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино. При оплате банковской картой на онлайн рынке «Flowwow» кешбэк составит 20%, в магазине «Гранд Флора» – 13%. Возврат денежных средств за покупку модных аксессуаров в «Диве» для держателей карт составит 15%, товаров для дома в «Семь+Я», косметики в «РивГош» и продукции сети «Санги Стиль» – 10%, игрушек в интернет-магазине «Той ру» – 5%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Банковская карта «МегаФона» и партнеры дарят кешбэк и на заказ...
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|Культура
|26.02.2018 13:37
1 марта 2018 г. в музее «Память» состоится открытие выставки «Они пленили Паулюса». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва», на выставке представлены фотографии и документы Ф. М. Ильченко - первого советского офицера, оказавшегося в расположении штаба немецкой армии; Д. А. Бурмакова, командира 38-й мотострелковой бригады и его заместителя Л. А. Винокура, который совместно с офицерами 64-й армии Б. И. Мутовиным и И. М. Рыжовым провел предварительные переговоры; И. А. Ласкина, начальника штаба 64-й армии, принявшего капитуляцию Ф. Паулюса; других бойцов и командиров Красной Армии. Также можно ознакомиться с выдержками из воспоминаний и свидетельств ветеранов,...
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|Происшествия
|26.02.2018 13:11
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Кузнецова поступило на пульт дежурного в 12:00. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров. Были эвакуированы жильцы верхних этажей. На данный момент продолжается ликвидация отдельных очагов возгорания. Личности погибших и причины пожара устанавливаются. Информация уточняется. Напомним, накануне МЧС обращалось к жителям региона с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жители дома, где произошел пожар, пламя вспыхнуло в квартире, в которой...
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|Общество
|26.02.2018 12:55
Ключи от квартир спустя семь лет после начала строительства дома №7 по улице Лавочкина получают новоселы в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего в этом 22-этажном строении жилье по договорам долевого участия купили 57 человек. После того, как стройка была заморожена, выяснилось, что денежные средства добросовестных приобретателей квартир застройщик тратил на нецелевые нужды. В прошлом году достройкой проблемного объекта занялась компания «Пересвет-Юг». В 2018-2019 годах в регионе планируется завершить возведение 21 проблемного многоквартирного дома, из которых до конца этого года достроят 17 объектов. В настоящее время в числе жилых недостроев...
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|Происшествия
|26.02.2018 12:46
Пропавшего накануне во время подводной охоты известного предпринимателя, политика, бизнесмена и художника Станислава Рыгина сейчас ищут водолазы-спасатели. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в службе спасения Волгоградской области. Напомним, генеральный директор фирмы "Волгоград-мясопродукт", баллотировавшийся в 2003 году на должность мэра Волгограда, пропал накануне. Мужчина утром отправился на подводную охоту и домой не вернулся. Вечером об его исчезновении в полицию заявила супруга. Машина волгоградца была обнаружена на острове Зеленом в Волжском. По данным ГУ МВД, на остров Станислав Рыгин отправился с другом на двух машинах. Свою машину бизнесмен оставил ниже по течению - где планировал выплыть, а...
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|Спорт
|26.02.2018 12:43
Стартовал набор временного персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на жд вокзалах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АНО "Транспортная дирекция 2018", работников набирают для координации и информирования болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года на железнодорожных вокзалах городов-организаторов. Период работы - с 12 июня 2018 года по 17 июля 2018 года. Временный персонал будет оказывать помощь болельщикам на 19 железнодорожных вокзалах в 11 городах-организаторах чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. Набор будет производиться на более чем 900 различных вакансий. Весь штат будет обеспечен комплектом форменной одежды и бесплатным питанием во время дежурств. Привлекаемые...
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|Происшествия
|26.02.2018 12:24
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в двустороннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка выявлена партия табачной продукции без акцизных марок. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Волгоградской области, при осмотре «Лады Приоры» сотрудники управления обнаружили блоки сигарет сербской марки «Fast», на которых отсутствовали акцизные марки. За рулем автомобиля находился 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который следовал по маршруту «Джанибек-Палласовка». Со слов мужчины, данную партию сигарет он приобрел для личного пользования. Контрафактная продукция передана сотрудникам Астраханской таможни. Напомним, ранее пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области уже...
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26 февраля 11:38
Страховщики из Рязани попытались избежать выплат за долгострой в Волгограде 2
26 февраля 11:20
26 февраля 11:19
Расследования
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Страховщики из Рязани попытались избежать выплат за долгострой в Волгограде 2
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