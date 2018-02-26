Страховщики из Рязани попытались избежать выплат за долгострой в Волгограде





Суд отказал страховой компании «Респект» в аннулировании договоров страхования квартир в ЖК «Парк Европейский», строительство которого заморожено в Волгограде с 2016 года. Как сообщает ИА «Высота 102», исковые требования фирмы из Рязани к волгоградскому застройщику «Орион» отклонил арбитражный суд Рязанской области. В качестве третьих лиц участниками процесса выступают инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области и 214 дольщиков, квартиры которых были застрахованы.

Полгода назад в отношении «Ориона» в рамках арбитражного дела о банкротстве было введено наблюдение. Уже через месяц по итогам данной процедуры застройщика могут признать банкротом, а, значит, для страховой компании может наступить страховой случай. Однако «Респект», как следует из материалов суда, считает себя обманутым, а потому не видит оснований для выплаты крупной денежной суммы. Так, страховая компания заявила о том, что «Орион» при заключении договоров якобы скрыл наличие судебных исков в свой адрес.

В соответствии с федеральным законодательством застройщик обязан информировать страховщика о фактах, которые могут повлиять на наступление страхового случая. Однако и сама страховая компания должна проявлять определенную расторопность и осмотрительность при проверке своего контрагента. В данном случае, как сделал вывод арбитраж, сведения о судебных процессах с участием «Ориона» находятся в отрытом доступе на сайтах судебных органов. «При достаточной степени заботливости и осмотрительности с учетом наличия современных средств телекоммуникации и связи (…) истец имел возможность проверить достаточность и полноту предоставляемых ему сведений и оценки страхового риска», - указано в решении арбитражного суда Рязанской области. Кроме того, суд установил, что страховая компания пропустила срок исковой давности, составляющий один год. Тогда как после заключения договоров страхования на момент обращения в суд прошло уже 1,5 года. Решение арбитражного суда Рязанской области не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

К строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Всего в рядах добросовестных приобретателей квартир в ЖК «Парк Европейский» - 1394 человека. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении топ-менеджеров компании-застройщика о хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объекта. Несколько человек, в том числе гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, находятся под арестом.



