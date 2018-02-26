Лучшим наставникам «Садов Придонья» подарили поездку в Сочи









Сотрудники компании «Сады Придонья» приняли участие в традиционном корпоративном мероприятии, получившем название «Лучший наставник». К конкурсу допускались специалисты производственного комплекса среднего звена: операторы, механики-операторы и другие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в течение года компетентное жюри, в состав которого вошли вице-президент по производству компании Иван Самохин, главный технолог Алексей Лутов и руководитель отдела персонала Алла Ширяева, фиксировали работу сотрудников и по итогам года суммировали результаты. «Прежде всего мы оценивали количество учеников, которых подготовили специалисты, - говорит Алла Ширяева, – продолжительность наставничества, успешное прохождение оценочных мероприятий после обучения. Участники показали хорошие результаты, но победителями стали трое сотрудников, набравших наибольшее количество баллов: оператор высшей категории Андреичев Станислав, механик-оператор Джафаров Дмитрий и механик-оператор Хакимов Руслан».

Каждому победителю были вручены сертификаты на 2 человека на трехдневный отпуск в Сочи. По словам сотрудников, путешествие было увлекательным и насыщенным на события: были и прогулки по Олимпийскому парку, и экскурсия на Красную поляну, и катание на сноубордах, и велосипедные прогулки и даже поездка на гору Ахун. Наставники-победители получили незабываемые эмоции и признались, что такая высокая оценка способствует дальнейшему желание развиваться, совершенствоваться и двигаться дальше.

Проводить подобные мероприятия, которые повышают квалификацию работников и пробуждают соревновательный дух, стали несколько лет назад. Такие внутрикорпоративные конкурсы не только способствуют улучшению качества производства, но и сплочению коллектива, ведь каждая смена «болеет» за своих наставников и это укрепляет командный дух.



