Жителя Волгограда оштрафовали за продажу брелоков с волком Забивакой

Продажа брелоков с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года FIFA без разрешения на использование товарного знака обернулась для жителя Волгограда штрафом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, мужчина торговал незаконной сувенирной продукцией на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проверяющие зафиксировали факт продажи 10 брелоков по цене 500 рублей за штуку, на которых был изображен символ ЧМ-2018 волк Забивака, кубок FIFA и товарный знак FIFA. Договора с правообладателем на реализацию данного товара у мужчины не было. Правонарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, а также постановил конфисковать весь контрафактный товар.



