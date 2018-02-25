



За трое с половиной суток с начала метели в Волгограде выпало свыше 16 мм осадков, что составляет порядка 55,7 процентов от месячной нормы (29 мм). В связи с обильными осадками дорожно-коммунальные службы четвертые сутки работают в непрерывном режиме, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. За это время для обработки волгоградских дорог использовано более 5 тысяч тонн противогололедных реагентов. Около 100 единиц снегоуборочной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, ночью устраняли последствия снежной стихи, не отпускающей город с 23 февраля. К вечеру 25 февраля все основные и большинство второстепенных дорог областной столицы были очищены от снега, однако за минувшую ночь в Волгограде выпало еще 4 мм осадков (3,8 % от среднемесячной нормы) и спецтехника вновь вернулась на основные магистрали города для повторной обработки дорог противогололедными материалами. В связи с обильными осадками, продолжающимися четвертые сутки, дорожные службы неоднократно повторяют весь цикл работ по нанесению реагентов, сбору подтаявших снежных масс и их вывозу.

Одновременно в городе ведутся работы по очистке дворовых проездов, тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется остановочным павильонам для того, чтобы сделать их более безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Уборку во дворах организуют обслуживающие организации, в чью зону ответственности входит расчистка входных групп, проездов и тротуарных дорожек.



