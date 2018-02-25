Вступившая более 7 лет назад в пилотный проект по повышению финграмотности Волгоградская область не только наработала огромный опыт работы, но и делится им с другими регионами. Об этом и итогах работы Регионального центра финансовой грамотности в минувшем году журналист ИА «Высота 102» поговорил с консультантом по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области Ольгой Андреевой.









-Ольга Сергеевна, решение такой глобальной проблемы как повышение финансовой грамотности без привлечения сторонних организаций и общественности было бы сложной задачей?

-Да, задача не из лёгких, поэтому в Региональном центре финансовой грамотности (РЦФГ) мы очень плотно работаем с профильными комитетами: финансов, образования, науки, молодежной политики, культуры, социальной защиты населения Волгоградской области. Также у нас тесные связи с Управлением Роспотребнадзора, общественными, правозащитными и другими организациями. Благодаря этим контактам наши тьюторы проводят лекции и семинары в некоммерческих и образовательных организациях, центрах социальной защиты и психологической помощи населению, клубах пожилых людей, библиотеках, детских летних лагерях.

- На какие целевые группы Вы ориентируетесь?

- На данный момент программой охвачено взрослое население, учащиеся школ, учебных заведений среднего профобразования, воспитанники детсадов, студенты вузов. Кроме того, нами проводятся индивидуальные и телефонные консультации для жителей региона, и этой возможностью в 2017 году воспользовались более 400 граждан.

- Есть ли темы, которым уделяется особое внимание?

- В индивидуальных консультациях чаще всего поднимаются темы защиты прав потребителей финансовых услуг, инвестирования, налоговых вычетов, облигации федерального займа. На лекциях и семинарах в трудовых коллективах мы говорим преимущественно о личном финансовом здоровье, финансовой безопасности и финансовом воспитании детей. Мы также организуем мероприятия для целых семей. Так, в июне минувшего года прошёл «Семейный фестиваль финансовой грамотности», который получил очень хорошие отзывы от участников. А в викторине «Дружи с финансами!», которая прошла в 2 этапа – июле и августе в ТРЦ «Европа сити молл» поучаствовало 115 горожан. К слову, для детей РЦФГ чаще всего проводит именно игровые занятия и викторины о финансах.





- В нынешнем году мне посчастливилось поучаствовать в организованной вами необычной игре «Не в деньгах счастье». Я думаю, подобные игры и конкурсы интересны аудитории?

- Конечно. Хотя мы их проводим и для взрослых, в первую очередь эти формы привлекают детей и молодежь. В прошедшем году мы провели II конкурс среди учащейся молодежи «StartUp», 4 районных экономических игры и турнир для учащихся старших классов. В Волжском прошли региональные игры «Бизон» и «Форум», II открытая городская олимпиада по финграмотности. Эти мероприятия собрали почти 1,5 тысячи юных жителей региона.





- Судя по разнообразию форм обучения финансовой грамотности, у региона уже накоплен большой опыт работы в этом направлении?

- Да, в нашей «копилке» много интересного и мы делимся этим опытом с другими регионами России. В рамках международных и межрегиональных совещаний и конференций по обмену опытом мы побывали в Минске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани, Москве и Сочи. Мы распространили региональный опыт с проектной группой программы повышения финансовой грамотности на территории Республики Татарстан, Ставропольского края, Саратовской области, помогали специалистам компании SPN Communications, Федерального методического центра, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, Комитета социальной защиты населения Волгоградской области и других организаций.





-Как вы оцениваете работу в 2017 году и ваши планы в году наступившем?

- Мы довольны результатами минувшего года. В 2018 году в рамках работы РЦФГ мы намерены продолжить проведение мероприятий с целевыми группами проекта, личное консультирование, поддержку реализации образовательных программ на базе 130 детсадов и 130 школ и ДЮЦ. В планах – продолжение обучения сотрудников, участие в выставке Волгоградского образовательного форума, проведение на базе ВЭТК регионального конкурса «Финансовая грамотность молодежи» при участии Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Осенью школьников ждет III конкурс детской журналистики «Финансовая грамотность глазами детей», а педагогов - III конкурс эссе «Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства». И, конечно, приглашаем всех жителей региона от мала до велика к участию в наших открытых мероприятиях, информацию о которых мы публикуем на нашем сайте fingram34.ru.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



