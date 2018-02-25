|Происшествия
|26.02.2018 09:59
Один человек пострадал в ДТП с двумя “хлебовозами” в Волгограде
Один человек пострадал при аварии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне на территории хлебозавода по адресу улица Козловская 42. Фургон-хлебовоз “ГАЗель” под управлением 30-летнего водителя сбил мужчину-пешехода, а затем врезался в другую “ГАЗель”, которая также занималась развозкой хлеба. Пострадавший 49-летний мужчина госпитализирован.
Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни
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Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем...
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Расследования
|26.02.2018 11:38
Суд отказал страховой компании «Респект» в аннулировании договоров страхования квартир в ЖК «Парк Европейский», строительство которого заморожено в Волгограде с 2016 года. Как сообщает ИА «Высота 102», исковые требования фирмы из Рязани к волгоградскому застройщику «Орион» отклонил арбитражный суд Рязанской области. В качестве третьих лиц участниками процесса выступают инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области и 214 дольщиков, квартиры которых были застрахованы. Полгода назад в отношении «Ориона» в рамках арбитражного дела о банкротстве было введено наблюдение. Уже через месяц по итогам данной процедуры застройщика могут признать банкротом, а, значит, для страховой компании может наступить страховой случай. Однако «Респект», как следует...
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|Происшествия
|26.02.2018 11:20 (Обновлено: 26.02.2018 12:14)
Автовладельцев, любителей слишком темной тонировки, ловили на минувших выходных сотрудники ГИБДД Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, за один день рейда к ответственности за управление чересчур тонированным транспортом привлекли 114 человек. Штраф любителям “рубероида” на стеклах составляет 500 рублей.
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|Экономика
|26.02.2018 11:19
Сотрудники компании «Сады Придонья» приняли участие в традиционном корпоративном мероприятии, получившем название «Лучший наставник». К конкурсу допускались специалисты производственного комплекса среднего звена: операторы, механики-операторы и другие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в течение года компетентное жюри, в состав которого вошли вице-президент по производству компании Иван Самохин, главный технолог Алексей Лутов и руководитель отдела персонала Алла Ширяева, фиксировали работу сотрудников и по итогам года суммировали результаты. «Прежде всего мы оценивали количество учеников, которых подготовили специалисты, - говорит Алла Ширяева, – продолжительность наставничества, успешное прохождение оценочных мероприятий после обучения. Участники показали хорошие результаты, но победителями...
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|Общество
|26.02.2018 10:45
Продажа брелоков с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года FIFA без разрешения на использование товарного знака обернулась для жителя Волгограда штрафом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, мужчина торговал незаконной сувенирной продукцией на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Проверяющие зафиксировали факт продажи 10 брелоков по цене 500 рублей за штуку, на которых был изображен символ ЧМ-2018 волк Забивака, кубок FIFA и товарный знак FIFA. Договора с правообладателем на реализацию данного товара у мужчины не было. Правонарушитель свою вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10...
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|Общество
|26.02.2018 10:35
За трое с половиной суток с начала метели в Волгограде выпало свыше 16 мм осадков, что составляет порядка 55,7 процентов от месячной нормы (29 мм). В связи с обильными осадками дорожно-коммунальные службы четвертые сутки работают в непрерывном режиме, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. За это время для обработки волгоградских дорог использовано более 5 тысяч тонн противогололедных реагентов. Около 100 единиц снегоуборочной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, ночью устраняли последствия снежной стихи, не отпускающей город с 23 февраля. К вечеру 25 февраля все основные и большинство второстепенных дорог областной столицы были очищены от...
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|Экология
|26.02.2018 10:28
На Волжской ГЭС создана паводковая комиссия для подготовки гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования к прохождению половодья 2018 года. В ее состав вошли руководители основных подразделений ГЭС, представители Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, а также 13-го отряда Федеральной противопожарной службы ГПС по Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского гидроузла. Паводковой комиссии предстоит организовать проведение мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений, оборудования, зданий, дренажных устройств к пропуску паводка, контролировать выполнение плана мероприятий по пропуску весеннего половодья. Одной из основных задач станет взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, подразделениями МПР и МЧС региона в части обеспечения безопасных режимов работы...
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|Происшествия
|26.02.2018 10:26
Любитель подводной охоты пропал на Волге. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне поздно вечером в полицию обратилась супруга волгоградца. Она рассказала стражам порядка, что в 11 утра ее муж вместе с другом уехал на рыбалку. На остров Зеленый подводные охотники добирались на двух авто. Свою машину мужчина оставил ниже по течению - где планировал выплыть, а его друг вывез его выше по течению и уехал. Известно, что машина пропавшего подводного охотника, белая “KIA Rio”, была найдена. Сейчас продолжаются поиски самого любителя подводного лова.
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|Финграмотность
|26.02.2018 10:20
Вступившая более 7 лет назад в пилотный проект по повышению финграмотности Волгоградская область не только наработала огромный опыт работы, но и делится им с другими регионами. Об этом и итогах работы Регионального центра финансовой грамотности в минувшем году журналист ИА «Высота 102» поговорил с консультантом по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области Ольгой Андреевой. -Ольга Сергеевна, решение такой глобальной проблемы как повышение финансовой грамотности без привлечения сторонних организаций и общественности было бы сложной задачей? -Да, задача не из лёгких, поэтому в Региональном центре финансовой грамотности (РЦФГ)...
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|Расследования
|26.02.2018 09:58
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей Качалинским детсадом «Малышок», депутата Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и члена партии «Единая Россия» Нили Камаловой. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Ей предъявлено обвинение по 10 эпизодам: мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере, и служебный подлог. Как следует из материалов надзорной проверки, заведующая с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях...
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|Общество
|26.02.2018 09:54 (Обновлено: 26.02.2018 09:54)
Десятки рабочих мест готовы предложить волгоградцам работодатели из северной столицы, которые в последний день зимы проведут с претендентами на различные вакансии видеособеседование. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЦЗН Волгограда, на сеанс видеосвязи в городской и районные центры занятости приглашаются обладатели профессий мастера ногтевого дизайна, менеджера по продажам, кондуктора трамваев, токаря, боцмана, матроса, фрезеровщика, повара судового, дробильщика, водителя БеЛАза и др. Зарплата, которую предлагают в Санкт-Петербурге, на порядок выше волгоградской – от 30 тысяч до 67 тысяч рублей. Например, почти на 70 тысяч рублей могут рассчитывать фрезеровщики.
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|Общество
|25.02.2018 20:03
Купить диплом о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестаты, а также вкладыши к ним предлагал один из сайтов в сети Интернет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ в суд обратился прокурор района. В надзорном ведомстве отмечают, что свободный доступ к такой информации, содержащей сведения о свободной продаже документов об образовании, оказывает негативное влияние на граждан, формирует искаженное представление об отсутствии необходимости прохождения обучения, способствует совершению преступлений, влечет нарушение интересов государства. Требования прокурора были полностью удовлетворены.
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|Аналитика
|25.02.2018 18:29
"Взгляд с Высоты": Жители Волгограда по секрету всему свету рассказали, за кого будут голосовать на выборах
Через 20 дней в России откроются избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. На эту должность претендуют 8 зарегистрированных кандидатов. Журналисты "Высоты 102" решили узнать настроения волгоградцев в преддверии этого знакового для страны события. Всего было опрошено около 150 человек в трех районах Волгограда. Горожан просили ответить на два вопроса: 1. Пойдете ли вы на предстоящие выборы? 2. Определились ли вы за кого будете голосовать на выборах президента России? О том, что отвечали волгоградцы - в программе "Взгляд с Высоты".
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|Общество
|25.02.2018 15:18
Митинг памяти Бориса Немцова состоялся в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". На площади у Царицынской оперы собралось около 50 волгоградцев, хотя заявка была подана на 500 участников. Люди держали в руках фотографии Немцова и плакаты с требованием найти заказчика его убийства. Организатором акции выступил Алексей Волков - координатор штаба Навального в Волгограде. Мероприятие началось с минуты молчания, после чего Волков стал рассказывать присутствующем о своем знакомстве с Немцовым, каким он был человеком и политиком. Отметим, что ранее организаторы планировали провести перед митингом шествие по так называемому "малому"...
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|Экология
|25.02.2018 14:18
Природоохранные ведомства в Волгоградской области устанавливают источник загрязнения атмосферного воздуха в поселке Светлый Яр. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Росприроднадзора, в связи с многочисленными обращениями граждан, государственных и муниципальных органов региона о неудовлетворительном качестве атмосферного воздуха на территории поселка, в Светлоярском районе прошло комиссионное рейдовое обследование. Поручение провести проверку дал вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Участие в рейде приняли представители прокуратуры района, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, администрации Светлоярского района при аналитической поддержке специалистов лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В результате были обследованы...
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|Общество
|25.02.2018 12:08
Штраф в размере 100 тысяч рублей должен выплатить департамент городского хозяйства администрации Волгограда за небезопасную дорогу в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, установлено, что ведомством не приняты меры по своевременному устранению помех в дорожном движении, не соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения и имеется угроза безопасности дорожного движения. Согласно материалам дела, на всем протяжении автомобильной дороги выявлены огромные выбоины, трещины и просадки. Нет на этой улице, название которой не сообщается, дорожных знаков и ограждений, частично отсутствует разметка и тротуары для пешеходов и т.п. Суд пришел к выводу, что вина департамента городского...
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Один человек пострадал в ДТП с двумя “хлебовозами” в Волгограде 7
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