Волгоградцы смогут по видеосвязи устроиться на работу в Санкт-Петербург

Вступившая более 7 лет назад в пилотный проект по повышению финграмотности Волгоградская область не только наработала огромный опыт работы, но и делится им с другими регионами. Об этом и итогах работы Регионального центра финансовой грамотности в минувшем году журналист ИА «Высота 102» поговорил с консультантом по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области Ольгой Андреевой. -Ольга Сергеевна, решение такой глобальной проблемы как повышение финансовой грамотности без привлечения сторонних организаций и общественности было бы сложной задачей? -Да, задача не из лёгких, поэтому в Региональном центре финансовой грамотности (РЦФГ)...