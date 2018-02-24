Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области массово жалуются на плохой воздух

Природоохранные ведомства в Волгоградской области устанавливают источник загрязнения атмосферного воздуха в поселке Светлый Яр. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Росприроднадзора, в связи с многочисленными обращениями граждан, государственных и муниципальных органов региона о неудовлетворительном качестве атмосферного воздуха на территории поселка, в Светлоярском районе прошло комиссионное рейдовое обследование. Поручение провести проверку дал вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Участие в рейде приняли представители прокуратуры района, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, администрации Светлоярского района при аналитической поддержке специалистов лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В результате были обследованы территории вокруг промышленных площадок ООО «Эко-Капиталл», ООО «Экотон», ВПО «Волгохимнефть». На момент проверки задымлений на обследуемых территориях не выявлено, источник удушливого запаха не обнаружен.

В ходе обследования земельного участка, арендуемого ООО «Сарепта-Мет-Пром», было установлено, что здесь производятся огневые работы по разделки и заготовке металлического лома из железнодорожных цистерн. В ходе разделки цистерн внутреннее гуммированное покрытие выжигается на открытой площадке. В действиях ООО «Сарепта-Мет-Пром» проверяющие усматривают признаки правонарушений при эксплуатации объектов при обращении с отходами производства и потребления. Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы отходов, образующихся в ходе производственной деятельности ООО «Сарепта-Мет-Пром», в целях определения их класса опасности для окружающей среды. Отмечается, что после проведения аналитических исследований и надлежащего оформления результатов рейда, будут приняты дальнейшие решения в соответствии с требованиями законодательства.



